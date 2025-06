TikTok gana tiempo: Trump amplía plazo para evitar veto en EU

Foto: Associated Press

Washington.- El gobierno de Estados Unidos concedió a TikTok un nuevo plazo de 90 días para que concrete su venta a un comprador que no sea chino, con el objetivo de evitar su prohibición definitiva en el país. Así lo confirmó este martes la Casa Blanca, al señalar que el presidente Donald Trump firmará una nueva orden ejecutiva en los próximos días.

La prórroga se suma a dos extensiones anteriores de 75 días cada una, derivadas de la ley aprobada por el Congreso en 2024 que obliga a la compañía china ByteDance a ceder el control de TikTok en el país.

El motivo, según Washington, es impedir que el gobierno chino tenga acceso a datos personales de los usuarios estadounidenses o influya en la opinión pública a través del algoritmo de la red social. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado evidencias concretas que respalden estas preocupaciones.

Nueva fecha límite: septiembre

Con la nueva extensión, la plataforma tiene hasta mediados de septiembre para concretar un acuerdo, que requerirá no sólo la aprobación de ByteDance, sino también el visto bueno de las autoridades chinas, que hasta el momento no han dado su autorización.

“Como ha reiterado en diversas ocasiones, el presidente no quiere que TikTok desaparezca”, aseguró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Esta prórroga permitirá avanzar en un acuerdo que garantice la protección de los datos de los usuarios en Estados Unidos”, añadió.

Reconfiguración del capital

De acuerdo con medios estadounidenses, ya existe un plan preliminar desde abril para separar TikTok US de ByteDance. Dicho esquema plantea que los inversionistas no chinos pasen de tener el 60% al 80% de participación, mientras que ByteDance conservaría el 20% restante.

Oracle, que actualmente resguarda los datos de TikTok US, sería el responsable principal de la operación, con el respaldo del fondo Blackstone o del empresario Michael Dell.

Sin embargo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, especialmente tras el incremento de aranceles ordenado por Trump —primero al 54% y luego hasta un 145% antes de ser reducidos—, han dificultado que el acuerdo avance.

“Probablemente necesitaremos la aprobación de China para mediados de septiembre”, admitió el propio Trump. “Creo que el presidente Xi acabará accediendo”, expresó.

Entre la política y la tecnología

El mandatario estadounidense, quien aprovechó el alcance de las redes sociales en su campaña de 2024, mantiene un interés particular en TikTok. Según el analista Rob Enderle, Trump no tiene intención de actuar contra la aplicación mientras esta no se le oponga políticamente.

Durante un periodo consideró prohibirla, pero cambió de postura al ver el apoyo que le generaba entre el electorado más joven.

Para analistas como Shweta Singh, de la Warwick Business School en Reino Unido, TikTok representa mucho más que una red social: se ha transformado en un símbolo de la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, en medio de lo que algunos llaman una “nueva Guerra Fría digital”.

Un punto aún incierto es el futuro del algoritmo que da vida a TikTok. “Sin su algoritmo, TikTok pierde su esencia, como Harry Potter sin su varita mágica”, explicó Kelsey Chickering, especialista de la firma Forrester.

Mientras tanto, la compañía continúa con sus proyectos. Esta semana lanzó “Symphony”, una herramienta de inteligencia artificial generativa que permitirá a los anunciantes transformar texto e imágenes en videos pensados para su audiencia.