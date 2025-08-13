Tifón Podul cruza el sur de Taiwán sin causar daños mayores

Taiwán. - El tifón Podul cruzó el miércoles el sur de Taiwán, donde las autoridades cerraron escuelas y oficinas gubernamentales mientras las fuertes lluvias amenazaban con causar más daños a la agricultura en el sureste de la isla. No se reportaron daños importantes.

El meteoro tocó tierra en el condado de Taitung, en la costa este, poco después del mediodía y barrió el sur de la isla a unos 36 kilómetros/hora (22 mph). A las 5 de la tarde, su vórtice estaba justo frente a la costa oeste de Taiwán y avanzaba a hacia el estrecho de Taiwán y China, según la Agencia Central de Meteorología.

En China, las autoridades de las provincias costeras de Fujian y Guangdong hicieron regresar los barcos pesqueros a puerto y evacuaron a unas 15 mil personas que vivían cerca de la costa a refugios tierra adentro.

La prensa taiwanesa reportó que había una persona desaparecida en la costa este.

Estas tormentas suelen impactar con fuerza la costa este de la isla antes de debilitarse mientras pasan sobre la Cordillera Central, para luego continuar hacia la costa de China. Podul tenía un diámetro de 120 kms (75 millas) y se esperaba que aumentara de tamaño incluso mientras se debilitaba a medida que se desplazaba hacia el oeste.

Las áreas afectadas estaban bastante al sur de la capital, Taipéi, así como del principal aeropuerto internacional de Taiwán y la zona industrial de alta tecnología. Alrededor de una docena de vuelos que tendrían que haber viajado hacia el sur en la trayectoria de la tormenta fueron retrasados o cancelados.

Se prevé que los condados y ciudades de Tainan, Kaohsiung, Chiayi, Yunlin, Pingtung y Hualien en la costa este, y el archipiélago de Penghu en el estrecho de Taiwán, se lleven la peor parte de la tormenta.

Además de inundaciones, los tifones suelen causar daños en los cultivos de fruta y otros productos y causar deslaves en el centro de la isla. Gran parte del centro y sur de Taiwán resultaron gravemente afectados por fuertes lluvias en las últimas semanas que causaron importantes daños en los cultivos, pero pocas víctimas, y dejaron sin electricidad a las zonas rurales, que tardaron semanas en repararse.