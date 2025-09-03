Supervivientes de tiroteo masivo en Maine demandan a gobierno de EU

Sobrevivientes del tiroteo masivo más mortífero de Maine y familiares de las víctimas están demandando al gobierno federal, alegando que el Ejército de los Estados Unidos pudo y debió haber impedido que uno de sus reservistas llevara a cabo lo que llaman "una de las tragedias masivas más prevenibles en la historia de Estados Unidos".

Dieciocho personas murieron en octubre de 2023 cuando Robert Card abrió fuego en una bolera y un bar y parrilla. Una comisión independiente nombrada por el gobernador de Maine concluyó posteriormente que hubo numerosas oportunidades de intervención tanto por parte del Ejército como de las fuerzas del orden civiles a medida que la salud mental de Card se deterioraba. Fue encontrado muerto por suicidio dos días después de los tiroteos.

La demanda, presentada en un tribunal federal en nombre de más de 100 sobrevivientes y familiares de las víctimas, acusa al gobierno de Estados Unidos de negligencia, afirmando que su conducta “causó directa e indirectamente el tiroteo masivo”. Alega que los oficiales del Ejército y otros “no actuaron razonablemente, rompieron las promesas que hicieron a la familia de Card y a su comunidad, violaron políticas obligatorias, procedimientos y desatendieron directivas y órdenes”.

“Para marzo de 2023, Estados Unidos y su personal sabían que Card era paranoico, delirante, violento y carecía de control de impulsos. El Ejército sabía que tenía acceso a armas de fuego. El Ejército prometió retirar sus armas pero no cumplió esa promesa”, afirma la demanda. “Peor aún, a través de sus actos y omisiones, el Ejército retuvo información y engañó activamente a las fuerzas del orden locales, impidiendo así que otros intervinieran y separaran a Card de sus armas”.

Los abogados comenzaron el proceso de demandar al gobierno un poco menos de un año atrás cuando presentaron avisos de reclamación, diciendo que el Ejército no actuó a pesar de ser consciente del deterioro de la salud mental de Card. La espiral psicológica de Card llevó a su hospitalización y lo dejó paranoico, delirante y expresando ideas homicidas, según la reclamación. Incluso produjo una lista de aquellos a quienes quería atacar, han dicho los abogados.

Familiares y compañeros reservistas dijeron que Card había mostrado comportamientos delirantes y paranoicos meses antes de los tiroteos. Fue hospitalizado por el Ejército durante un entrenamiento en julio de 2023 en Nueva York, donde su unidad estaba entrenando a cadetes de West Point, pero los oficiales de la Reserva del Ejército han reconocido que nadie se aseguró de que Card estuviera tomando su medicación o cumpliendo con su atención de seguimiento en casa en Bowdoin, Maine.

La advertencia más clara llegó en un mensaje de texto de septiembre de un compañero reservista: “Creo que va a perder el control y hacer un tiroteo masivo”.

“Desde el principio, el Ejército desatendió sus políticas y procedimientos obligatorios, y regulaciones al tratar con Card”, afirma la demanda. “A pesar de los serios problemas que Card presentó a nivel de compañía o batallón, no fueron reportados a la cadena de mando a oficiales superiores con el conocimiento, experiencia y recursos para abordarlos. En cambio, personal de bajo rango y a tiempo parcial mal gestionó los riesgos, resultando en consecuencias desastrosas”.

Los oficiales del Ejército llevaron a cabo su propia investigación después de los tiroteos y en ese entonces el teniente general Jody Daniels, entonces jefe de la Reserva del Ejército, dijo que encontró “una serie de fallas por parte del liderazgo de la unidad”. Tres líderes de la Reserva del Ejército fueron disciplinados por incumplimiento del deber, según el informe. Cuando la comisión del gobernador publicó su informe final en agosto pasado, el Ejército emitió un comunicado diciendo que estaba “comprometido a revisar los hallazgos e implementar cambios sólidos para prevenir que tragedias como esta se repitan”.

Los tiroteos en Lewiston llevaron a nuevas leyes de armas en Maine, un estado con una larga tradición de caza y posesión de armas. Las leyes provocaron acciones legales por parte de defensores de los derechos de las armas en el estado y siguen siendo un tema controvertido casi dos años después de los tiroteos.