Suman 9 muertos en choque de trenes en este de India

Nueva Delhi.– Al menos 9 personas murieron y docenas resultaron heridas el lunes cuando un tren de carga chocó con otro de pasajeros en el estado de Bengala Occidental, en el este de India, informaron las autoridades.

Televisoras locales transmitieron imágenes que mostraban la máquina de un tren debajo del último vagón del otro y el cual quedó suspendido en el aire. Médicos, rescatistas y ambulancias llegaron rápidamente al lugar del choque, que se produjo en el distrito de Darjeeling, una localidad turística a los pies del Himalaya. Al lugar llegó mucha gente que vive en la zona.

Tres de los nueve muertos eran personal ferroviario, dijo Sabyasachi De, portavoz de Northeast Frontier Railway. Alrededor de 50 personas fueron hospitalizadas.

El conductor del tren de carga, quien murió a causa de las heridas, no acató una señal y provocó el choque, dijo De. Cuatro vagones en la parte trasera del tren de pasajeros descarrilaron debido al impacto, añadió. La mayoría de los vagones llevaba mercancía, aunque uno era de pasajeros.

De añadió que los rescatistas han terminado de buscar más pasajeros y que las cuadrillas ahora se concentran en reparar las vías dañadas y retirar los vagones descarrilados. El resto de los vagones, que transportaban alrededor de mil 300 pasajeros, continuaron hacia su destino original, Calcuta, la capital del estado, detalló.

El expreso de Kanchanjunga es un tren diario que conecta el estado de Bengala Occidental con ciudades en el nordeste del país. A menudo lleva turistas que viajan a la estación en las colinas de Darjeeling, popular en esta época del año cuando muchas ciudades indias sufren altas temperaturas.

Más de 12 millones de personas viajan a diario en 14 mil trenes en India, que tiene 64 mil kilómetros (40 mil millas) de vías. Pese a los esfuerzos del gobierno de mejorar la seguridad ferroviaria, cada año se producen cientos de accidentes. La mayoría se atribuyen al error humano o a un equipamiento de señalización anticuado.

Más de 280 personas murieron el año pasado en un accidente ferroviario en el este de India, en uno de los peores siniestros de su clase en el país en varias décadas.