Sudáfrica inicia diálogo nacional para abordar los problemas del país

Johannesburgo.- Sudáfrica iniciará el viernes un "diálogo nacional" para reunir a todos los sectores de la sociedad a fin de discutir los problemas más urgentes del país y encontrar soluciones.

Las conversaciones, iniciadas por el presidente Cyril Ramaphosa tras peticiones de la sociedad civil, incluyen a la mayoría de los partidos políticos, grupos cívicos y miembros del público.

Se han planteado preocupaciones sobre el posible costo de 40 millones de dólares y sobre si el diálogo resultará en cambios realmente significativos.

Sudáfrica enfrenta muchos problemas más de 30 años después del fin del apartheid, incluyendo altos niveles de pobreza y desigualdad, crimen, corrupción y una tasa de desempleo de más del 30%, una de las peores del mundo.

El país no es ajeno a las conversaciones nacionales, incluyendo las negociaciones multipartidistas para un fin pacífico del apartheid a principios de la década de 1990.

Esto es lo que se debe saber sobre el diálogo nacional, que comienza con una convención de dos días en la capital, Pretoria.

Por qué Sudáfrica está llevando a cabo las conversaciones

Desde su primera elección democrática en 1994, cuando Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro del país, Sudáfrica ha progresado en cuanto a las relaciones raciales, mejorando la economía y proporcionando acceso a millones de personas negras.

Sin embargo, hay preocupaciones de que el país ha retrocedido en la última década y las llamadas para un ejercicio de introspección se hicieron más fuertes después de que el partido Congreso Nacional Africano, o ANC, que ha gobernado durante mucho tiempo, perdió su mayoría en las elecciones de 2024, obligando a Sudáfrica a formar un gobierno de coalición.

Ramaphosa anunció el diálogo en junio.

"El diálogo nacional debe ser un lugar donde todos tengan voz. El diálogo será un proceso liderado por el pueblo, a nivel de toda la sociedad, para reflexionar sobre el estado de nuestro país con el fin de reimaginar nuestro futuro", expresó.

Los participantes

Sudafricanos de todos los ámbitos de la vida están previstos a expresar sus opiniones en el diálogo, con conversaciones en persona y virtualmente.

Ramaphosa ha designado un Grupo de Personas Eminentes, compuesto por figuras religiosas, deportivas, laborales y cívicas que, según él, reflejan la gran diversidad de Sudáfrica. Incluye al capitán de rugby sudafricano Siya Kolisi, al galardonado actor de "Black Panther" John Kani y al exjuez del Tribunal Constitucional Edwin Cameron.

No todos creen que las conversaciones tendrán un impacto real. La Alianza Democrática, o DA, el segundo partido más grande en el gobierno de coalición, se retiró en una disputa con el ANC sobre el despido de uno de sus viceministros por parte de Ramaphosa. También ha dicho que las conversaciones son un desperdicio de dinero público.

El Partido MK, la oposición oficial, ha dicho que no participará.

El diálogo se llevará a cabo en fases y tomará la forma de discusiones públicas en las nueve provincias de Sudáfrica. No está claro cuánto durará pero una segunda convención podría ocurrir a principios del próximo año.

Críticas al diálogo nacional

Algunas fundaciones de alto perfil se han retirado de la convención de apertura de esta semana, citando plazos apresurados y problemas logísticos, pero han dicho que participarán en el resto del programa.

El costo estimado del diálogo ha generado críticas, aunque la oficina de Ramaphosa ha dicho que no es tan alto como los números que se están presentando.

"Si quieres tener un proceso realmente nacional, entonces va a costar mucho dinero. No es algo que se pueda evitar", comentó el analista político de la Universidad de Pretoria, Dirk Kotze.

El partido DA y otros han acusado al ANC de intentar controlar la conversación y usarla como una plataforma para hacer campaña antes de las elecciones locales del próximo año.

"Creo que el mensaje que se transmite específicamente para el ANC es que deberían dar un paso atrás y no intentar controlar el proceso", señaló Kotze.