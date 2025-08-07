Sube EU recompensa por captura de Nicolás Maduro a 50 mdd

Washington.- El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un aumento histórico en la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, elevándola de 25 a 50 millones de dólares, confirmó la fiscal general Pam Bondi en un comunicado oficial.

Maduro es señalado por presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, lo que llevó al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia a intensificar su búsqueda.

“Maduro representa una amenaza para la seguridad nacional”, declaró Bondi en un video publicado en la red social X.

La recompensa está dirigida a cualquier persona que proporcione información verificable que conduzca a su arresto. El anuncio se da en medio de crecientes tensiones diplomáticas y acusaciones de corrupción y narcotráfico contra el mandatario venezolano.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una respuesta oficial.