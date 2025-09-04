Sube cifra de decesos por sismo en Afganistán: hay más de 2 mil 200 fallecidos

Jalalabad, Afganistán.- Cientos más de cadáveres han sido recuperados de casas en aldeas montañosas destruidas por un potente sismo en Afganistán a principios de esta semana, lo que elevó el número de fallecidos a más de 2 mil 200, afirmó un portavoz del gobierno del Talibán el jueves.

El terremoto de magnitud 6.0 sacudió la parte montañosa y remota del este del país el domingo por la noche, arrasando aldeas y atrapando a personas bajo los escombros. La mayoría de las víctimas estaba en la provincia de Kunar, donde la gente típicamente vive en casas de madera y ladrillos de barro a lo largo de empinadas cuencas fluviales separadas por altas montañas.

Según una evaluación emitida el jueves por la organización benéfica Islamic Relief, alrededor del 98% de los edificios en la provincia sufrieron dañados o quedaron destruidos. Las agencias de ayuda indicaron que necesitaban urgentemente personal y suministros para atender a los sobrevivientes de la región.

Muhammad Israel dijo que el sismo desató un deslizamiento de tierra que sepultó su hogar, ganado y pertenencias en Kunar.

"Todas las rocas cayeron de la montaña", afirmó. "Apenas logré sacar a mis hijos de allí... Las sacudidas del terremoto aún están ocurriendo. Es imposible vivir allí".

Él se encontraba en un campamento médico de la ONU en Nurgal, uno de los distritos más afectados.

"La situación también es mala para nosotros aquí, no tenemos refugio y estamos viviendo al aire libre", dijo.

Estimaciones previas indicaban que unas 1.400 personas habían muerto. El portavoz talibán Hamdullah Fitrat dijo el jueves que la cifra actualizada de víctimas mortales era de 2.205 y que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

"Se han instalado tiendas para la gente, y la entrega de ayuda de primer necesidad y suministros de emergencia está en curso", agregó Fitrat.

El terreno accidentado está obstaculizando las labores de rescate y socorro. Las autoridades talibanas han movilizado helicópteros y comandos militares para ayudar a los sobrevivientes. Los trabajadores humanitarios contaron que han tenido que caminar durante horas para llegar a aldeas aisladas por deslaves de tierra y caídas de rocas.

Los recortes presupuestarios también están teniendo un impacto en la respuesta. El Consejo Noruego para los Refugiados dijo que tenía menos de 450 empleados en Afganistán, frente a los 1.100 de 2023, la fecha del último gran terremoto en el país. Además, la organización cuenta con apenas un almacén y no tenía suministros de emergencia.

"Necesitaremos comprar artículos una vez que obtengamos el financiamiento, pero esto podría llevarnos semanas y la gente necesita ayuda ahora", manifestó Maisam Shafiey, asesor de comunicaciones y defensa del Consejo en Afganistán. "Solo tenemos 100.000 dólares disponibles para apoyar los esfuerzos de atención a emergencias. Esto supone un déficit de financiación inmediato de 1,9 millones de dólares".

El médico Shamshair Khan, quien atendía a los heridos en el campamento de la ONU en Nurgal, dijo que su propia condición había empeorado después de ver el sufrimiento de otros.

"Ni estas medicinas son suficientes ni estos servicios", lamentó. "Estas personas necesitan más medicinas y tiendas. Necesitan comida y agua potable. Estas personas viven bajo gran dolor".

La ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Qatar, Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, llegó a Kabul el miércoles para supervisar la entrega de ayuda a las víctimas del sismo.

Es la primera ministra mujer en visitar Afganistán en una misión humanitaria desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, y la primera funcionaria extranjera de alto rango en viajar allí desde el terremoto.

Las organizaciones humanitarias han calificado el último desastre como una crisis dentro de otra crisis. Afganistán enfrentaba ya el impacto del cambio climático, especialmente la sequía, una economía débil y el regreso de unos dos millones de afganos expulsados de países vecinos.