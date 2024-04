Sube a 9 la cifra de muertos por terremoto en Taiwán

Hualien, Taiwán.- El terremoto más fuerte en un cuarto de siglo sacudió Taiwán durante la hora pico de la mañana del miércoles, matando a nueve personas, dejando decenas de heridos y atrapando a docenas en canteras. Se activó una alerta de tsunami, pero luego se suspendió.

El sismo tuvo su epicentro frente a la costa del condado rural y montañoso de Hualien, donde algunos edificios se inclinaron en ángulos muy inclinados y sus plantas bajas quedaron aplastadas. A poco más de 150 kilómetros (93 millas) de distancia, en la capital Taipéi, cayeron tejas de edificios viejos y las escuelas evacuaron a sus estudiantes a campos deportivos, dotándolos de cascos de seguridad amarillos. Algunos niños se cubrieron con libros de texto para protegerse de la caída de objetos mientras continuaban las réplicas.

Imágenes de televisión mostraron a vecinos y rescatistas sacando a residentes por las ventanas y sacándolos a la calle, porque las puertas se trabaron por el temblor. Todos parecían en estado de shock, pero sin heridas graves.

Taiwán se ve sacudido periódicamente por terremotos y su población se encuentra entre las mejor preparadas para afrontarlos, pero las autoridades dijeron que esperaban un sismo relativamente leve y, por lo tanto, no enviaron alertas. El eventual temblor fue lo suficientemente fuerte como para asustar incluso a las personas acostumbradas a tales sacudidas.

"Me he acostumbrado a (los terremotos). Pero hoy fue la primera vez que uno me asustó hasta las lágrimas", dijo Hsien-hsuen Keng, un residente que vive en un apartamento del quinto piso en Taipéi. "Me despertó el terremoto. Nunca había sentido un temblor tan intenso".

Nueve personas murieron en el terremoto, que se produjo poco antes de las 8 de la mañana, según la agencia nacional de bomberos de Taiwán. El periódico local United Daily News informó que tres excursionistas murieron en desprendimientos de rocas en el Parque Nacional Taroko, en Hualien, y que un conductor murió en la misma zona cuando las rocas golpearon su camioneta.

Otras 934 personas resultaron heridas. Mientras tanto, las autoridades dijeron que habían perdido contacto con 50 personas en minibuses en el parque nacional después de que el terremoto tumbó las redes telefónicas.

Además, 64 personas quedaron atrapadas en una cantera y seis en otra, dijeron los bomberos.

El terremoto y sus réplicas también provocaron 24 deslizamientos de tierra y daños a 35 carreteras, puentes y túneles.

La agencia de monitoreo de terremotos de Taiwán dijo que el terremoto fue de magnitud 7.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo sitió en 7.4.

Las autoridades señalaron que sólo anticipaban un sismo relativamente leve de magnitud 4 y, por lo tanto, no enviaron alertas. De cualquier forma, el sismo fue de suficiente intensidad para asustar a algunas de las personas acostumbradas a estas sacudidas.

La legislatura nacional, ubicada en lo que fue una escuela construida antes de la Segunda Guerra Mundial, también registró daños en paredes y techos.

El tráfico en la costa este de la isla quedó prácticamente paralizado debido a los deslaves y la caída de escombros que afectaron túneles y autopistas de la región montañosa. Se suspendió el servicio de trenes en toda la isla de 23 millones de habitantes, así como el servicio de metro en Taipéi, donde una línea elevada de construcción reciente sufrió una separación parcial.

La Agencia Meteorológica de Japón reportó un incremento de 30 centímetros (1 pie) en la marea en la costa de la isla de Yonaguni unos 15 minutos después del sismo. Se registró oleaje de menor tamaño en las islas de Miyako y Yaeyama.