Sospechoso de balear a dos policías en Pensilvania está muerto

Pensilvania.- Un sospechoso que emboscó y disparó a dos policías estatales de Pensilvania este jueves murió y los agentes fueron hospitalizados, informaron las autoridades.

El ataque tuvo lugar en el área rural cerca de Thomson poco después de las 11:00 de la mañana, indicó el coronel de la policía estatal Christopher Paris a los periodistas después de que él y el gobernador Josh Shapiro se reunieron con uno de los policías heridos en un hospital. Se informó que ambos agentes estaban en condición estable.

Paris dijo que los dos agentes, cuyos nombres completos no fueron revelados de inmediato, "fueron enviados a verificar el bienestar de un individuo. Y había información adicional sobre disparos. Tendremos más información sobre los detalles de cómo se recibió esa llamada. Pero al llegar, fueron inmediatamente atacados y emboscados. Tienen mucha suerte de estar vivos”.

Un agente aplicó un torniquete a otro y un tercer agente pudo ayudar a rescatarlos, relató Paris.

Un portavoz de la policía estatal, el agente Logan T. Brouse, indicó que el suceso ocurrió a lo largo de la Ruta 171 cerca del pueblo de Thomson, que está a unos 262 kilómetros (unas 163 millas) al norte de Filadelfia.

Angelica Howell, forense del condado de Susquehanna, señaló poco después de las 3:00 de la tarde que se dirigió al lugar donde ocurrió el tiroteo. Añadió que las autoridades no indicaron si había más de una persona muerta cuando pidieron a la oficina del forense que respondiera.

“Puedo decirles que el sujeto está muerto y se dará a conocer más información específicamente sobre lo que sucedió hoy”, expresó Paris. Los vehículos policiales de los agentes fueron alcanzados por múltiples balas, agregó.

El senador Dave McCormick indicó en una publicación en redes sociales que estaba monitoreando la situación en desarrollo. También se solidarizó con los agentes baleados.

"Dina y yo estamos orando por nuestros valientes policías estatales en el condado de Susquehanna y monitoreando la situación de cerca a medida que surgen más detalles", publicó McCormick.

El representante estadounidense Rob Bresnahan dijo en X que estaba “aliviado de escuchar que se espera que los agentes involucrados en el incidente de hoy en el municipio de Thompson estén en condición estable”.