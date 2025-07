Sondeo: Trump mantiene apoyo firme a pesar de baja aprobación

Foto: Associated Press

Washington.- Eric Hildenbrand ha notado que los precios continúan subiendo este año, incluso con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. No culpa a Trump, su elección para presidente en 2024, pero dice que el gobernador Gavin Newsom y otros demócratas que controlan su estado natal, California, son los responsables.

"No se puede comparar California con el resto del país", dijo Hildenbrand, quien tiene 76 años y vive en San Diego. "No sé qué está pasando en el resto del país. Parece que los precios están bajando. Las cosas están mejorando, pero no necesariamente lo veo aquí".

Votantes como Hildenbrand, cuyo apoyo al presidente republicano es inquebrantable, ayudan a explicar las cifras de las encuestas de Trump y cómo han diferido de la trayectoria de encuestas de otros presidentes de maneras significativas. Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en marzo encontró que el 42% de los adultos en Estados Unidos aprobaban el desempeño de Trump. Esa es una calificación más baja que la de otros presidentes recientes al comienzo de sus segundos mandatos, incluidos el demócrata Barack Obama y el republicano George W. Bush.

La encuesta más reciente de AP-NORC, de julio, sitúa a Trump en un 40% de aprobación. Aunque eso no es un cambio significativo desde marzo, hay alguna evidencia de que el apoyo a Trump puede estar debilitándose, al menos, en los márgenes. La encuesta de julio mostró una ligera disminución en la aprobación de su manejo de la inmigración desde principios de año. Algunos otros encuestadores, como Gallup, muestran una caída en la aprobación general desde un poco antes en su mandato, en enero.

Pero incluso esos cambios están dentro de un rango relativamente estrecho, lo cual es típico para Trump.

El nuevo rastreador de encuestas de AP-NORC muestra que la calificación de favorabilidad de Trump se ha mantenido en gran medida estable desde el final de su primer mandato, con entre el 33% y el 43% de los adultos en Estados Unidos diciendo que lo ven favorablemente a lo largo de más de cinco años.

Esas tendencias a largo plazo subrayan que Trump tiene muchos opositores firmes. Pero los seguidores leales también ayudan a explicar por qué las opiniones sobre el presidente son difíciles de cambiar incluso cuando él persigue políticas que la mayoría de los estadounidenses no apoyan, utilizando un enfoque que muchos encuentran abrasivo.

Persistente baja aprobación del desempeño de Trump

Trump no ha tenido un período de luna de miel tradicional en su segundo mandato. Tampoco lo tuvo en el primero.

Una encuesta de AP-NORC realizada en marzo de 2017, dos meses después de su primer mandato, mostró que el 42% de los estadounidenses aprobaban su desempeño "algo" o "fuertemente". Esa es en gran medida donde su calificación de aprobación se mantuvo durante los siguientes cuatro años.

El reciente revés en inmigración es particularmente significativa porque ese tema fue una gran fortaleza para Trump en la elección de 2024. A principios de su segundo mandato, también era una de las pocas áreas donde superaba su aprobación general. En marzo, aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos aprobaban su manejo de la inmigración. Pero la encuesta de AP-NORC de julio encontró su aprobación en inmigración en un 43%, en línea con su calificación de aprobación general.

Otras encuestas recientes muestran un creciente descontento con el enfoque de Trump sobre la inmigración. Una encuesta de CNN/SSRS encontró que el 55% de los adultos en Estados Unidos dicen que el presidente ha ido demasiado lejos cuando se trata de deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en el país, un aumento de 10 puntos porcentuales desde febrero.

"Entiendo querer deshacerse de los inmigrantes ilegales, pero la forma en que se está haciendo es muy agresiva", dijo Donovan Baldwin, de 18 años, de Asheboro, Carolina del Norte, quien no votó en la elección de 2024. "Y por eso la gente está protestando, porque se percibe como agresión. No está bien".

Las calificaciones del manejo de Trump de la economía, que fueron más positivas durante su primer mandato, han sido persistentemente negativas en el segundo. La encuesta de julio encontró que pocos estadounidenses piensan que las políticas de Trump los han beneficiado hasta ahora.

Incluso aunque no es fan de todo lo que Trump ha hecho hasta ahora, Brian Nichols, de 58 años, de Albuquerque, Nuevo México, le está dando el beneficio de la duda.

Nichols, quien votó por Trump en 2024, le gusta lo que está viendo del presidente en general, aunque tiene sus preocupaciones tanto en estilo como en sustancia, particularmente la presencia de Trump en las redes sociales y sus aranceles intermitentes. A Nichols tampoco le gusta el impulso para eliminar agencias federales como el Departamento de Educación.

A pesar de sus desacuerdos ocasionales con Trump, Nichols dijo que quiere darle al presidente espacio para hacer su trabajo, y confía en que la Cámara de Representantes y el Senado, ahora dirigidos por republicanos, actúen como salvaguarda.

"Lo pusimos en el cargo por una razón, y deberíamos confiar en que está haciendo el trabajo por el bien de Estados Unidos", dijo Nichols.

Las opiniones generales sobre Trump han sido bastante estables desde 2019

Trump ha pasado los últimos seis meses impulsando políticas de gran alcance y a menudo impopulares. A principios de este año, los estadounidenses se estaban preparando para precios más altos como resultado de su enfoque sobre los aranceles. La encuesta de julio encontró que la mayoría de la gente piensa que el proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump beneficiará a los ricos, mientras que pocos piensan que rendirá frutos para la clase media o personas como ellos.

El malestar con políticas individuales puede no traducirse en cambios generales en las opiniones sobre Trump, sin embargo. Esas han sido en gran medida constantes a través de años de turbulencia, con su calificación de favorabilidad manteniéndose dentro de un rango de 10 puntos porcentuales durante la pandemia de COVID-19, una condena por delito grave y un intento de asesinato.

Para algunos de sus seguidores, los beneficios de su presidencia superan con creces los costos.

Kim Schultz, de 62 años, de Springhill, Florida, dijo que está encantada con casi todo lo que Trump está haciendo como presidente, particularmente sus movimientos agresivos para deportar a cualquiera que viva ilegalmente en el país.

Incluso si los aranceles de Trump eventualmente entran en vigor y hacen subir los precios, dijo que no se alarmará.

"Siempre he tenido la opinión de que si los aranceles me van a costar un poco más aquí y allá, no tengo problema con eso", dijo.

Del otro lado del país, a Hildenbrand no le gusta la personalidad de Trump y su inclinación por los insultos, incluidos los dirigidos a líderes extranjeros. Pero piensa que Trump está logrando cosas.

"Más o menos, para mí, está demostrando que está en el camino correcto", dijo. "No estoy a favor de la personalidad de Trump, pero sí estoy a favor de lo que está logrando".