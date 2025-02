Sin poder salir: Panamá alberga a 299 deportados por EU en hotel

Paamá.- Panamá mantiene a 299 deportados por el gobierno de Donald Trump en los últimos días metidos en un hotel capitalino sin poder salir, mientras se gestiona el retorno de los extranjeros a sus respectivos países. Y más del 40 por ciento de ellos, según datos de las autoridades, se niega a regresar voluntariamente a su patria.

El ministro de Seguridad, Frank Abrego, dijo en rueda de prensa que los deportados —de diez nacionalidades y mayormente de Asia— están recibiendo atención médica y alimentación, como parte de un acuerdo migratorio entre Panamá y Estados Unidos que data de la pasada administración de Joe Biden y que se extendió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El gobierno panameño aceptó ahora servir como país de “puente” o tránsito para los deportados, mientras Estados Unidos corre con todos los costos de la operación.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, quien está bajo tensión por las amenazas de Trump de retomar el control del Canal de Panamá, anunció el jueves la llegada de esos vuelos de deportados, lo que estaba generando cuestionamientos y preocupaciones en el país centroamericano debido a la situación de encierro y legal de los deportados.

Abrego rechazó que los extranjeros estén en condición de detención, aunque no pueden salir de sus cuartos del hotel, situado cerca de un centro comercial y que está custodiado por la policía. Algunos deportados se asoman por las persianas desde habitaciones de pisos altos del hotel y muestran pancartas con mensajes en inglés, como “We are not save in our country (No estamos a salvo en nuestro país)” y “Please help us (Por favor, ayúdanos)”.

El ministro indicó que 171 de los deportados han aceptado regresar voluntariamente a sus respectivos países tras las gestiones realizadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Estos organismos están conversando con el resto —128— en un esfuerzo por buscarles destino en terceros países. Agregó que una ciudadana irlandesa deportada ya regresó a su país.

La Defensoría del Pueblo tenía previsto referirse a la situación de los deportados la tarde del martes.