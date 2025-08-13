Señala Alemania reunión 'constructiva' entre Zeñenskyy y Trump

Berlín, Alemania.- El miércoles, los líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tuvieron una discusión “constructiva” con el presidente estadounidense Donald Trump, dos días antes de la reunión planeada del mandatario estadounidense en Alaska con el presidente ruso Vladímir Putin, afirmó el canciller alemán Friedrich Merz .

Hablando junto a Zelenskyy, Merz dijo después de la videoconferencia que se podrían tomar “decisiones importantes” en Anchorage, pero enfatizó que “los intereses fundamentales de seguridad europeos y ucranianos deben ser protegidos” en la reunión.

Merz convocó las reuniones virtuales en un intento de garantizar que los líderes europeos y ucranianos sean escuchados antes de la cumbre, donde se espera que Trump y Putin analicen un camino hacia el fin de la guerra de Moscú en Ucrania.

Zelenskyy y los europeos han sido marginados de esa cumbre. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Meyer, dijo que la intención de las reuniones del miércoles era “dejar clara la posición de los europeos”.

Zelenskyy se reunirá primero con los líderes europeos, en preparación para una llamada virtual con Trump y el vicepresidente estadounidense JD Vance aproximadamente una hora después. Una llamada entre los líderes de los países que forman parte de la “coalición de los dispuestos” —aquellos que están preparados para supervisar cualquier futuro acuerdo de paz entre Moscú y Kiev— tendrá lugar al final.

El líder ucraniano dijo el miércoles que su gobierno ha sostenido más de 30 conversaciones con socios antes de la cumbre en Alaska, pero reiteró su duda de que Putin negocie de buena fe.

En su canal oficial de Telegram, Zelenskyy escribió que “actualmente, no hay señales de que los rusos estén preparando el fin de la guerra”, e instó a los socios de Ucrania en Estados Unidos y Europa a coordinar esfuerzos y “forzar a Rusia a la paz”.

“Se debe presionar a Rusia para lograr una paz honesta. Debemos aprender de la experiencia de Ucrania y de nuestros socios para evitar el engaño por parte de Rusia”, dijo el mandatario ucraniano.