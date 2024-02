Senadores republicanos se distancian de iniciativa de seguridad fronteriza

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- Ante un torrente de críticas de los conservadores, los senadores republicanos se distanciaron el lunes de una propuesta bipartidista cuyo objetivo es reducir el número de cruces fronterizos ilegales, en un indicio de que probablemente sufrirá un revés en el Congreso que dejaría a los dirigentes de ambos partidos sin una vía clara para aprobar la asistencia bélica a Ucrania.

Negociadores del Senado dieron a conocer el domingo por la noche un paquete de 118 mil millones de dólares en medidas de seguridad fronteriza y fondos para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, con la esperanza de que los detalles persuadirían a los escépticos. La propuesta representaba una inclinación hacia la derecha en las negociaciones de la cámara alta en materia de seguridad fronteriza, pero de todas formas la reacción de los conservadores fue intensa, encabezada por el expresidente Donald Trump. Criticaron las políticas fronterizas de la iniciativa, considerándolas insuficientes.

“Este es un regalo a los demócratas. Y se puede decir que es poner la peor frontera de la historia en los hombros de los republicanos”, dijo Trump, el posible nominado a la presidencia por el Partido Republicano, en sus declaraciones del lunes al programa “The Dan Bongino Show”.

“Esto es realmente lo que quieren. Quieren esto para la elección presidencial, de forma que ahora puedan culpar a los republicanos de la peor frontera de la historia”, añadió.

Muchos de los senadores republicanos —incluso aquellos que se han expresado a favor de apoyar a Ucrania y de los cambios a grandes rasgos en las políticas fronterizas— se mostraron dubitativos el lunes con respecto a respaldar el paquete. Los republicanos programaron una reunión privada nocturna con el fin de hablar sobre la iniciativa.

El senador republicano Roger Wicker salió de una reunión junto con otros dirigentes del partido y declaró a la prensa: “Creo que la propuesta está muerta”.

Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, impulsó una votación de prueba para el miércoles.

“Las acciones que se tomen aquí en los próximos días son un punto de inflexión en la historia”, dijo el demócrata en un discurso ante el pleno. “La seguridad de nuestra nación y del mundo pende de un hilo”.

Schumer colaboró estrechamente con el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, para elaborar el paquete de seguridad fronteriza después de que McConnell insistió en conjuntarlo con el envío de ayuda a Ucrania a fin de obtener apoyo. El demócrata instó a sus colegas republicanos a “silenciar el ruido político” y votar a favor.

“Durante años, nuestros colegas republicanos han exigido que arreglemos la frontera. Y todo el tiempo señalaron que debía hacerse a través de iniciativas de ley. Apenas recientemente cambiaron eso cuando parecía que podríamos producir finalmente una ley”, indicó.

Ambos dirigentes legislativos han hecho énfasis durante meses en la urgencia de aprobar decenas de miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania, asegurando que está en juego la capacidad de Estados Unidos de apuntalar a las democracias de todo el mundo. Sin embargo, el financiamiento quedó estancado en el Congreso, y a consecuencia de ello el Departamento de Defensa suspendió los envíos de misiles y municiones a Kiev.

McConnell dijo en un discurso en el pleno que “este es el momento para que el Congreso emprenda acciones” con el fin de abordar los desafíos globales, incluso mientras arremetía contra el presidente Joe Biden por su manejo de la situación en la frontera, en donde se han registrado cifras históricas de migrantes que ingresan ilegalmente al país.

“La enorme brecha en las fronteras soberanas de nuestro país durante el mandato del presidente Biden no se va a cerrar sola”, declaró el líder republicano.

Durante un encuentro con miembros de un sindicato culinario en Las Vegas, Biden resaltó ante los reporteros que el Congreso no ha aprobado sus solicitudes de fondos para que se asigne a más agentes de la Patrulla Fronteriza y jueces de inmigración con el fin de hacer frente al número de migrantes. “Necesitamos ayuda”, declaró. “¿Por qué no me dan esa ayuda?”.

“Todo en esa iniciativa bipartidista me otorga el control”, dijo Biden, y añadió que estaba decepcionado de que el paquete fronterizo no aborde el destino de los inmigrantes que ingresaron sin autorización al país durante su infancia.