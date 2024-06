Foto: Associated Press

Buenos Aires.– El Senado de Argentina aprobó el miércoles en general el paquete de amplias reformas impulsado por el presidente ultraderechista, Javier Milei, para desregular la tercera economía de América Latina y se disponía a iniciar la votación en particular de sus artículos en el cierre de una jornada marcada por violentas protestas callejeras contra la iniciativa.

El proyecto oficial de la llamada Ley de Bases obtuvo 37 votos a favor y 36 en contra luego de 11 horas de acalorado debate. Los senadores continuaban con la votación en particular de un centenar de artículos, muchos de los cuales fueron objeto de arduas negociaciones aún iniciado el debate.

La votación había concluido con un empate en 36, por lo que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo.

Tras la votación particular, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para convertirse en ley. De aprobarse, será la primera ley de Milei desde que asumió el poder hace seis meses.

El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y faculta al Poder Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas. También incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años, como facilidades para la explotación de recursos naturales y transferencias de ganancias al exterior.

Unas 30 personas fueron detenidas por los graves disturbios que se registraron durante la jornada en los alrededores del Congreso entre la policía y manifestantes de izquierda que rechazan la iniciativa. Tras la votación en general, se registraron nuevos choques entre policías y militantes en calles aledañas al Parlamento, aunque de menor intensidad.

Milei, un economista ultraliberal que se propone limitar la intervención del Estado en la economía, viene luchando por conseguir sus primeras leyes desde que llegó al poder contra la resistencia de la oposición, sobre todo del kirchnerismo, el sector del peronismo de centro-izquierda que gobernó gran parte de los últimos 20 años y es la primera fuerza en ambas cámaras.

Tras la votación, el mandatario celebró en redes sociales lo que calificó como una “histórica aprobación en general” de la Ley Bases.

“El de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos cuarenta años”, agregó.

En paralelo al debate, se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad que custodiaban la sede legislativa y manifestantes de distintas organizaciones sociales y políticas de izquierda, a quienes la oficina del presidente Milei tildó de terroristas y acusó de buscar “perpetrar un golpe de Estado” en su contra.

Cuando la policía avanzó sobre la protesta para liberar una de las avenidas, un grupo de activistas con sus rostros cubiertos reaccionaron arrojando piedras, bombas molotov y palos.

Con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes, pero los choques continuaron a varias cuadras del Parlamento.

Un grupo de activistas prendió fuego a dos vehículos particulares, uno perteneciente a una radioemisora que cubría las protestas, según imágenes de la televisión local.

“Yo estaba arriba del móvil, les dije que lo iba a sacar. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo”, relató con la voz quebrada el cronista de ese medio, Orlando Morales. “Estoy tan angustiado, me sacaron del auto y lo prendieron fuego”.

Debido a que es la tercera fuerza en el Congreso, La Libertad Avanza, el partido liderado por el mandatario, se vio obligado a ceder en sus objetivos originales durante las negociaciones a contrarreloj. Aun así, no había certezas sobre la aprobación de la iniciativa.

El analista Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, dijo a AP que “lo más importante es que Milei demuestre que puede aprobar leyes en el Congreso porque, hasta aquí, el hecho de que no haya podido sancionar una es un síntoma de gran debilidad política”.

En los últimos días, la incertidumbre política repercutió en los mercados, con caída de bonos soberanos argentinos y depreciación del peso, lo que amplió la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo por encima del 35 por ciento.

Si bien el mandatario ha logrado desacelerar la inflación —del 25.5 por ciento mensual de diciembre pasó a 8.8 por ciento en abril—, la reactivación de la economía se demora en un contexto de aumento del desempleo y la pobreza.

En lo que se refiere a las modificaciones acordadas en las últimas horas, el oficialismo aceptó excluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y medios públicos de la lista de empresas estatales a privatizar. Además, se retiró un capítulo que eliminaba la moratoria previsional para trabajadores que no alcanzan los 30 años de aportes.

“Hoy es casi más importante para Milei demostrar que puede sacar leyes en el Congreso que el propio contenido de esta Ley Bases, que originalmente era mucho más amplia”, acotó Romero.

Igual de relevante es el paquete fiscal porque “incluye una serie de cambios impositivos con régimen de blanqueos y moratorias y la reposición de algunos impuestos que generarían más ingresos”, indicó.