Se prepara EU para construir un nuevo centro de detención de migrantes

Tallahassee.- El gobierno de Florida aparentemente se prepara para construir un segundo centro de detención de inmigrantes, adjudicando al menos un contrato para lo que aparece en los registros estatales como la "Instalación de Detención Norte".

La construcción de la instalación se sumaría a la capacidad del primer centro de detención del estado, el cual se erigió en un aislado aeródromo de los Everglades y es conocido como "Alcatraz de los Caimanes". Las autoridades estatales ya han firmado contratos por más de 245 millones de dólares destinados a esa instalación, la cual se inauguró oficialmente el 1 de julio.

Florida planea construir una segunda instalación de detención en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional del estado llamado Camp Blanding, ubicado a unos 43 kilómetros (27 millas) al suroeste de Jacksonville. Sin embargo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha dicho que el estado está a la espera de que las autoridades federales aumenten las deportaciones desde la instalación del sur de Florida antes de desarrollar el sitio de Camp Blanding.

“Esperamos con ansias el aumento del ritmo” de las deportaciones, dijo DeSantis el mes pasado, calificando al estado como “listo, dispuesto y capaz” de expandir sus operaciones.

Defensores de los derechos civiles y grupos ambientalistas han presentado demandas contra la instalación de los Everglades, donde los detenidos aseguran que se les ha obligado a estar sin la alimentación y atención médica adecuadas, además de que se les ha prohibido reunirse con sus abogados, se les mantiene retenidos sin cargos, y no han podido llevar sus casos ante un tribunal federal de inmigración.

El presidente Donald Trump ha dicho que la dureza y la lejanía de la instalación son adecuadas para lo “peor de lo peor”, mientras que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha señalado que el centro de detención del sur de Florida puede servir como modelo para otras instalaciones de detención de inmigrantes.

Planes para la 'Instalación de Detención Norte'

La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM por sus iniciales en inglés), la agencia estatal que construyó la instalación de los Everglades, ha adjudicado un contrato de 39.000 dólares para una estación meteorológica portátil de respuesta a emergencias y dos sirenas de rayos para lo que se ha denominado la "Instalación de Detención Norte", según los registros en la base de datos de contratos públicos del estado. El equipo ayudará a habilitar el "monitoreo meteorológico en tiempo real y alertas de seguridad para el personal".

El contrato se produce en momentos en que el estado se acerca al pico de la temporada de huracanes, y a medida que las intensas lluvias y el calor extremo azotan partes de Florida. Defensores de los derechos de los inmigrantes y ambientalistas han planteado una serie de preocupaciones sobre la instalación de los Everglades, un remoto complejo de carpas y remolques de alta resistencia que trabajadores estatales y contratistas levantaron en cuestión de días.

La FDEM publicó la semana pasada un borrador de plan de evacuación de emergencia sumamente censurado para lo que el documento llamó la "Instalación de Detención del Sur de Florida". Se tacharon secciones enteras relacionadas con el transporte de detenidos, procedimientos de evacuación y reubicación, al amparo de una ley de Florida que permite a las agencias estatales mantener la confidencialidad de sus planes de emergencia. A pesar de múltiples solicitudes de registros públicos por parte de The Associated Press, la dependencia no ha presentado otros planes de evacuación, estudios de impacto ambiental o análisis de agencias para la instalación.

El director ejecutivo de la FDEM, Kevin Guthrie defendió en los últimos días los planes de respuesta de emergencia de la agencia para la instalación, que, según él, está construida para resistir un huracán de categoría 2, con vientos de hasta 177 km/h (110 mph).

“Les prometo que los chicos de los huracanes tienen cubierto el tema de los huracanes”, dijo Guthrie.