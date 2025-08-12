Se declara TPI Composites en bancarrota

Scottsdale.– La compañía TPI Composites y sus subsidiarias en Estados Unidos se declaró en bancarrota en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas para poder reestructurar su deuda de hasta 82.5 millones de dólares, dio a conocer la empresa a través de un comunicado publicado el pasado lunes 11 de agosto.

TPI también aseguró la aprobación para el uso de aproximadamente 50 millones de dólares en garantía en efectivo para respaldar las operaciones continuas durante el proceso de reestructuración, esto le permitirá seguir en operaciones a largo plazo.

"Durante los últimos meses, hemos implementado medidas estratégicas para fortalecer nuestro negocio. Estas medidas deliberadas se diseñaron para fortalecer nuestra estabilidad financiera y garantizar que nos mantengamos bien posicionados para brindar beneficios a largo plazo a nuestros clientes, proveedores, socios y asociados", dio a conocer Bill Siwek, Director Ejecutivo de TPI.

De acuerdo con la compañía, durante este proceso, TPI continuará operando con normalidad y no prevé ningún impacto operativo significativo en alguna de sus plantas. "La Compañía seguirá colaborando estrechamente con sus clientes y proveedores, incluyendo la operación de sus plantas de fabricación y la prestación de servicios para palas", expresó en su comunicado.

TIP cuenta con algunas plantas en Ciudad Juárez, así como en Turquía e India, con centros adicionales de desarrollo de ingeniería en Dinamarca y Alemania.