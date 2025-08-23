Se adjudica Ejército de Niger muerte de alto mando de Boko Haram

Dakar, Senegal.- El ejército en Níger afirmó que empleó un ataque aéreo selectivo para acabar con un destacado líder del grupo yihadista Boko Haram, que ha matado a miles de personas en África Occidental.

Ibrahim Bakoura falleció en una operación el 15 de agosto en la región del lago Chad en la que cayeron "docenas de terroristas" y altos cargos de Boko Haram, indicó el ejército en la televisora estatal el jueves. Bakoura, que tenía unos 40 años, fue "rastreado durante varias semanas" antes del ataque, añadió.

Boko Haram, un grupo yihadista originario de la vecina Nigeria que está considerado uno de los más letales del mundo, tomó las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

El conflicto se ha extendido a los vecinos del norte de Nigeria, incluido Níger, y se ha cobrado la vida de alrededor de 35 mil 000 civiles, además de forzar a más de dos millones a abandonar sus hogares, según Naciones Unidas.

Los reportes de muertes de insurgentes destacados deberían tomarse con cautela, dijo Wassim Nasr, especialista en el Sahel e investigador en el centro de estudios de seguridad Soufan Center. El deceso de Bakoura se ha anunciado al menos tres veces en el pasado, añadió apuntando que los gobiernos tienen una capacidad limitada para verificar ataques aéreos en zonas remotas.

Boko Haram se dividió en dos facciones en la lucha por el poder que siguió a la muerte en 2021 de su líder, Abubakar Shekau, cuya muerte se reportó erróneamente en varias ocasiones. Bakoura llegó al poder en 2022.

Una facción está respaldada por el grupo extremista Estado Islámico y se hace llamar Estado Islámico del África Occidental, o ISWAP. Se ha hecho conocida por atacar posiciones militares y ha derrotado al ejército nigeriano en al menos 15 ocasiones en 2025, matando soldados y robando armas, según un conteo de The Associated Press, expertos e informes de seguridad.

La otra facción, Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS), también conocida como Boko Haram, recurre cada vez más a ataques contra la población civil y colaboradores percibidos y comete robos y secuestros para solicitar rescates.

El asesinato de Bakoura sería el último golpe a la red de grupos armados en la región en las últimas semanas tras la detención de líderes afiliados a Al-Qaeda en Nigeria y del hijo del fundador de Boko Haram en Chad.

Los expertos dicen que hay una respuesta renovada de las agencias de inteligencia de los países de África occidental y central cuyos responsables de seguridad han sufrido pérdidas embarazosas a manos de las milicias este año.