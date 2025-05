San Diego: Murieron 3 empleados de una agencia musical en accidente de avioneta

Foto: Associated Press

San Diego.- Tres empleados de la agencia musical Sound Talent Group, incluido el cofundador Dave Shapiro, fallecieron cuando la avioneta privada en que viajaban se estrelló sobre un vecindario de San Diego, informó la compañía el jueves.

Shapiro figura como el propietario de la avioneta y tenía licencia de piloto, según la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés). Shapiro también era dueño de una escuela de aviación llamada Velocity Aviation y de un sello discográfico, Velocity Records, según su página de LinkedIn.

La agencia no dio a conocer los nombres de los otros dos empleados que fallecieron en el incidente.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro cofundador, colegas y amigos. Nuestros corazones están con sus familias y con todos los afectados por la tragedia de hoy”, señaló Sound Talent Group en un comunicado.

La agencia ha representado a artistas como Hanson, Sum 41 y Vanessa Carlton.

Las autoridades de San Diego habían informado previamente del deceso de dos personas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ahora afirma que se desconoce el número total de fallecidos, pero que la avioneta tenía capacidad para 10 personas.

La aeronave se estrelló a primera hora del jueves en un vecindario de viviendas de la Marina de Estados Unidos en medio de una densa neblina, provocando incendios en al menos una residencia y varios vehículos que se encontraban estacionados en la calle.

Varias personas resultaron heridas cuando trataban de escapar mientras las llamas avanzaban por una sola calle después del accidente, el cual ocurrió poco antes de las 4 de la mañana en Murphy Canyon, el vecindario de residencias de la Marina más grande del país. Otras víctimas recibieron atención médica por inhalación de humo, indicaron las autoridades.

Vecindario afectado

Al menos una casa quedó destruida, con daños significativos por las llamas en la fachada y el techo parcialmente colapsado. Alrededor de otras 10 residencias sufrieron daños en el lugar en donde cerca de media docena de vehículos quedaron derretidos.

Ariya Waterworth contó que un “zumbido” la despertó y luego vio una enorme bola de fuego en el exterior. Gritó para pedir ayuda mientras los bomberos llegaban y la ayudaban a salir de su residencia con sus dos hijos y el perro de la familia .

Uno de los coches de la familia estaba “completamente desintegrado”, y el otro sufrió daños extensos. Su jardín quedó cubierto de partes del avión, vidrios rotos y escombros.

“Definitivamente me siento bendecida porque nos salvamos”, subrayó.

El agente de la policía de San Diego, Anthony Carrasco, indicó que cinco miembros de una familia fueron trasladados a un hospital por inhalación de humo después de evacuar hacia una escuela cercana. Otra persona recibió atención en un hospital por lesiones sufridas al salir por una ventana mientras trataba de huir. Otras dos personas fueron tratadas en el lugar por heridas leves.

Al menos 100 residentes fueron evacuados, informó la policía, la cual acordonó varias manzanas e instaló puntos de control. El combustible de avión corría por la calle Salmon horas después del accidente. El olor a combustible persistía en el aire mientras las autoridades trabajaban para apagar un incendio en un coche.

“No puedo encontrar palabras para describir cómo se ve la escena, pero con el combustible de avión bajando por la calle y todo en llamas al mismo tiempo, fue bastante horrendo”, expresó el jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl.

El vuelo partió de un pequeño aeropuerto en Nueva Jersey

Las autoridades de San Diego no han divulgado detalles sobre la avioneta, pero dijeron que venía del centro norte del país

El sitio de seguimiento de vuelos FlightAware lista un jet Cessna Citation II que estaba programado a llegar al Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs de San Diego a las 3:47 de la mañana procedente del pequeño Aeropuerto Colonel James Jabara en Wichita, Kansas. Funcionarios del aeropuerto dijeron que la aeronave realizó una parada para repostar en Wichita. El vuelo había partido la noche del miércoles de Teterboro, Nueva Jersey, a unos 10 kilómetros (6 millas) de Manhattan, el cual es conocido por el uso de aeronaves privadas y corporativas.

Un audio registrado por el portal liveATC.net incluye una breve transmisión a las 3:45 de la mañana, en la que el piloto señala que se encontraba en su aproximación final hacia el aeropuerto de Montgomery-Gibbs y que se encontraba a unos 5 kilómetros (3 millas) de distancia.

El avión es propiedad de Daviation LLC, con sede en Alaska, y su propietario tenía una licencia de piloto, según los registros de la FAA. Los registros públicos muestran que el propietario también tenía al menos una dirección en San Diego. The Associated Press no pudo contactar de inmediato al propietario, su familia o socios comerciales.

Socorristas ayudan a personas y mascotas

Christopher Moore, quien vive a una calle del lugar del accidente, relató que un fuerte estruendo los despertó a él y a su esposa. Tomaron a sus tres hijos pequeños y salieron corriendo de la casa. Al salir del vecindario, vieron un coche envuelto en llamas.

“Definitivamente fue aterrador, pero a veces sólo tienes que agacharte y ponerte a salvo”, expresó.

Los agentes de policía estaban rescatando a múltiples animales, incluidos tres cachorros de husky que fueron alejados de la escena del accidente en un carrito. A pocas cuadras de distancia, familias, incluida la de Moore, esperaban en pijamas en un estacionamiento a recibir noticias de cuándo podrían regresar a sus hogares.

El clima pudo ser un factor

Eddy manifestó que había mucha neblina al momento en que la avioneta privada se estrelló. “Apenas se podía ver”, indicó. Los funcionarios investigan si la avioneta rozó un cable eléctrico antes de estrellarse en el vecindario, el cual se ubica a unos 3 kilómetros (2 millas) del Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs.

El concejal Raoul Campillo declaró que se reunió con los residentes evacuados y escuchó historias dramáticas “sobre familias militares ayudando a otras familias militares a salir de sus casas, saltando por ventanas y evitando el fuego”.

La FAA señaló que la NTSB liderará la investigación .

A esa hora y con la neblina, el avión probablemente operaba bajo un plan de reglas de vuelo por instrumentos, el cual se suele utilizar en condiciones de poca visibilidad, dijo Barry Newman, un abogado de aviación certificado por la junta.

Sin embargo, para ese aeropuerto, una vez que la aeronave alcanza los 205 metros (673 pies), el piloto también tiene que confiar en su vista.

“Si un piloto desciende a ese nivel y no puede ver la pista, tiene que reportar una aproximación fallida o desviarse hacia otro aeropuerto”, dijo Newman .

En octubre de 2021, una avioneta bimotor se estrelló en un suburbio de San Diego, matando al piloto y a un conductor de reparto de UPS en el suelo. Se estaba preparando para aterrizar en el aeropuerto.

En diciembre de 2008, un jet de combate del Cuerpo de Marines se estrelló contra una casa en el vecindario de University City en San Diego, causando una explosión que mató a cuatro personas en el interior de la residencia. El Cuerpo de Marines atribuyó el accidente a una falla mecánica y error humano.