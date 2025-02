Rusia y EU negociarán la guerra en Ucrania, sin la participación de Ucrania

Kiev.– Funcionarios rusos y estadunidenses de alto nivel, incluidos los principales diplomáticos de ambos países, mantendrán conversaciones sobre la mejora de sus lazos y la negociación de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, informó el Kremlin el lunes, en lo que sería la reunión más significativa entre las partes desde la invasión hace casi tres años.

Las conversaciones, programadas para el martes en Arabia Saudí, marcan otro paso poderoso de la administración Trump para revertir la política de Estados Unidos de aislar a Rusia, y están destinadas a allanar el camino para una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Estos movimientos han llevado a Kiev y a aliados clave a apresurarse para asegurar un lugar en la mesa, y Francia convocó una reunión de emergencia de los países de la Unión Europea y el Reino Unido el lunes para decidir cómo abordar el enfoque de Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, viajarán a la capital saudí más tarde en el día. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y el enviado especial Steve Witkoff se reunirán con la delegación rusa, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Ucrania no participará.

Peskov señaló que las conversaciones se centrarán principalmente en “restaurar todo el complejo de relaciones entre Estados Unidos y Rusia, así como en organizar posibles diálogos sobre la resolución de la situación en Ucrania y preparar la reunión de los dos presidentes”.

En declaraciones en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel, Witkoff dijo que él y Waltz mantendrán “reuniones bajo la dirección del presidente,” y esperan hacer “un progreso realmente bueno con respecto a Rusia-Ucrania”.

En su entrevista televisiva, Witkoff no respondió directamente a una pregunta sobre si Ucrania tendría que ceder una “parte significativa” de su territorio como parte de cualquier acuerdo negociado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la membresía de Ucrania en la OTAN era poco realista y sugirió que Kiev debería abandonar la esperanza de recuperar todo el territorio capturado por Rusia, dos puntos clave en la lista de deseos de Putin.

Lavrov y el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, hablaron brevemente al margen de una reunión del G-20 en India hace casi dos años. Los dos conversaron durante unos 10 minutos, y no hubo indicios de ningún avance hacia la reducción de las intensas tensiones entre sus dos naciones en ese momento. En el otoño de 2022, jefes de inteligencia de Washington y Moscú se reunieron en Turquía.

Las conversaciones del martes seguirán a la llamada telefónica de la semana pasada entre el Trump y Putin, donde el mandatario estadunidense dijo que habían “acordado que nuestros respectivos equipos comenzarán negociaciones de inmediato”. La llamada alteró años de política estadunidense y puso fin al aislamiento de Moscú tras la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Después de la llamada, Trump llamó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para informarle sobre su conversación.

Trump dijo el domingo a periodistas que Zelenskyy “estará involucrado,” pero no dio más detalles. Zelenskyy dijo el lunes que su país no fue invitado a las próximas conversaciones y no aceptará el resultado si Ucrania no participa. La participación de Ucrania en cualquier negociación de paz había sido un pilar de la política de Estado Unidos durante el gobierno de Joe Biden.

En declaraciones con periodistas en una conferencia telefónica desde Emiratos Árabes Unidos, Zelenskyy dijo que la reunión no “dará ningún resultado” dada la ausencia de funcionarios ucranianos.

Zelenskyy indicó que viajaría a Turquía el lunes y a Arabia Saudí el miércoles, pero que su viaje a la nación árabe no tenía relación con las conversaciones programadas de Estados Unidos y Rusia allí el martes.

Andriy Yermak, un destacado asesor de Zelenskyy, ha dicho que no hay posibilidad de que representantes ucranianos y rusos se reúnan directamente “hasta que desarrollemos un plan” para poner fin a la guerra y lograr una “paz justa”.

Por su parte, funcionarios de la UE han presionado para que el bloque tenga voz en cualquier conversación de paz sobre Ucrania, y Zelenskyy y sus funcionarios también insistieron en que Europa necesita estar presente en las negociaciones.

El lunes, cuando se le preguntó sobre un posible papel para Europa, Lavrov respondió: “No sé qué tienen que hacer en la mesa de negociaciones”.