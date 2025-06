Rusia espera confirmación de Ucrania sobre intercambio de combatientes caídos

Rusia dijo el domingo que aún está esperando la confirmación oficial de Ucrania de un intercambio planificado de 6 mil cuerpos de soldados caídos en combate, reiterando las acusaciones de que Kiev había pospuesto el intercambio.

En el frente de la guerra, Rusia dijo que había avanzado en la región de Dnipropetrovsk de Ucrania.

En declaraciones citadas por medios estatales rusos, el teniente general Alexander Zorin, representante del grupo negociador ruso, declaró que Rusia llevó el primer lote de mil 212 cuerpos de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania al punto de intercambio en la frontera y está esperando la confirmación por parte de Ucrania, pero que hay "señales" de que el proceso se pospondrá hasta la próxima semana.

Citando a Zorin en su canal de Telegram, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, preguntó si era la "decisión personal del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no aceptar los cuerpos de los ucranianos" o si "alguien de la OTAN lo prohibió".

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el sábado de frustrar los planes, acordados durante conversaciones directas en Estambul el lunes que por lo demás no lograron avances hacia el fin de la guerra.

Vladimir Medinsky, un asistente del presidente ruso Vladímir Putin que lideró la delegación rusa, indicó que Kiev detuvo a último momento un intercambio inminente. En una publicación en Telegram el sábado, Medinsky afirmó que los camiones refrigerados que transportaban más de mil 200 cuerpos de soldados ucranianos desde Rusia ya habían llegado al lugar de intercambio acordado en la frontera cuando llegó la noticia.

En respuesta, Ucrania denunció que Rusia estaba empleando "juegos sucios" y manipulando los hechos. Según la principal autoridad ucraniana encargada de los intercambios, no se había fijado una fecha para la repatriación de los cuerpos. En un comunicado el sábado, la agencia también acusó a Rusia de presentar listas de prisioneros de guerra para repatriación que no correspondían a los acuerdos alcanzados el lunes.

No fue posible aclarar de inmediato las afirmaciones contradictorias.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia expresó el domingo que sus fuerzas habían alcanzado el borde occidental de la región de Donetsk, una de las cuatro provincias que Rusia anexó ilegalmente en 2022, y que las tropas estaban "desarrollando la ofensiva" en la vecina región de Dnipropetrovsk. Esta sería la primera vez que las tropas rusas avanzan en la región en la guerra de más de tres años.

Ucrania no respondió de inmediato a la afirmación, y The Associated Press no pudo verificarla de inmediato.

El avance de Rusia marcaría un revés significativo para las fuerzas ya estiradas de Ucrania, ya que las conversaciones de paz siguen estancadas y las tropas rusas han logrado avances incrementales en otros lugares.

Mientras tanto, una persona murió y otra resultó gravemente herida en ataques aéreos rusos en la región oriental ucraniana de Járkiv. Estos ataques se produjeron después de que ataques rusos dirigidos a la capital regional, también llamada Járkiv, mataran al menos a cuatro personas e hirieran a más de dos docenas el sábado. La policía regional en Járkiv dijo el domingo que el número de muertos por los ataques del sábado había aumentado a seis personas. Más de dos docenas de personas resultaron heridas.

Rusia disparó un total de 49 drones explosivos y señuelos y tres misiles durante la noche, dijo el domingo la Fuerza Aérea de Ucrania. Cuarenta drones fueron derribados o interceptados por medios electrónicos.

Mientras tanto, el Ministerio ruso de Defensa dijo que sus fuerzas derribaron 61 drones ucranianos durante la noche, incluidos algunos cerca de la capital.

Cinco personas resultaron heridas el domingo en un ataque con drones ucranianos en un estacionamiento en la región de Belgorod, en Rusia, según el gobernador regional Vyacheslav Gladkov. Dos personas resultaron heridas cuando un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en una planta química en la región de Tula, sostuvieron las autoridades locales.

Las autoridades rusas dijeron temprano el domingo que los aeropuertos de Vnukovo y Domodedovo, dos aeropuertos internacionales que sirven a Moscú, suspendieron temporalmente los vuelos debido a un ataque con drones ucranianos. Más tarde en el día, Domodedovo detuvo los vuelos temporalmente por segunda vez, junto con el aeropuerto de Zhukovsky.