Rubio afirma que purga de programas de USAID está completa

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- El secretario de Estado Marco Rubio declaró el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump había terminado su purga de seis semanas de programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), que tenía seis décadas de antigüedad, y que trasladaría el 18 por ciento de los programas de ayuda y desarrollo que sobrevivieron al Departamento de Estado.

Rubio hizo el anuncio en una publicación en X. Esto marcó uno de sus relativamente pocos comentarios públicos sobre lo que ha sido un cambio histórico en la ayuda y el desarrollo exterior de Estados Unidos, ejecutado por los nombramientos políticos de Trump en el Departamento de Estado y los equipos del Departamento de Eficiencia del Gobierno de Elon Musk.

Rubio, en la publicación, agradeció a DOGE y a “nuestro personal que con empeño trabajó muchas horas para lograr esta reforma histórica y tan esperada” en la ayuda exterior.

Trump emitió el 20 de enero una orden ejecutiva para congelar la financiación de asistencia exterior y hacer una revisión de toda la ayuda al extranjero. Trump aseveró que gran parte de la asistencia exterior era derrochadora y promovía una agenda liberal.

Rubio afirmó en su publicación que la revisión estaba ahora “oficialmente finalizando”, con aproximadamente 5 mil 200 de los 6 mil 200 programas de Usaid eliminados.

Esos programas “gastaron decenas de miles de millones de dólares de maneras que no sirvieron, (y en algunos casos incluso perjudicaron) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos”, escribió Rubio.

“En consulta con el Congreso, tenemos la intención de que el 18% restante de los programas que estamos manteniendo... se administren de manera más efectiva bajo el Departamento de Estado”, indicó. Legisladores demócratas y otros consideran que el cierre de programas financiados por el Congreso es ilegal, afirmando que tal medida requiere la aprobación del Congreso.

El gobierno de Trump prácticamente no ha ofrecido detalles sobre qué labores de ayuda y desarrollo en el extranjero se salvaron, ya que envió por correo electrónico masivamente las terminaciones de contratos a grupos de ayuda y otros socios de Usaid por miles hace unos días. El ritmo rápido, y los pasos omitidos al finalizar los contratos, dejaron a los partidarios de Usaid cuestionando si se había llevado a cabo alguna revisión real programa por programa.

Los partidarios de Usaid sostienen que la ola de recortes dificulta saber qué esfuerzos en el extranjero realmente apoya la administración Trump.

“Los patrones que están surgiendo indican que la administración no apoya programas de democracia, no apoyan a la sociedad civil ... no apoyan programas de ONG”, ni de salud o de respuesta a emergencias, manifestó Andrew Natsios, el administrador de Usaid bajo el expresidente republicano George W. Bush.

“¿Entonces, qué queda?” preguntó Natsios.

Un grupo de exdiplomáticos estadunidenses, figuras de seguridad nacional y otros condenaron lo que dijeron era un proceso de revisión opaco, partidista y apresurado, y urgieron al Congreso a intervenir.

“Los hechos muestran que los programas que salvan vidas fueron severamente recortados, poniendo a millones de personas en países aliados en riesgo de inanición, enfermedad y muerte”, mientras se les daba a Rusia, China y otros adversarios oportunidades para ganar influencia en el extranjero a medida que Estados Unidos se retira, señaló el grupo, la Coalición de Liderazgo Global de Estados Unidos.

Los grupos de ayuda señalan que incluso algunos programas que salvan vidas que Rubio y otros habían prometido salvar recibieron los avisos de terminación, como el apoyo nutricional de emergencia para niños hambrientos y el agua potable que sirve a campamentos extensos para familias desplazadas por la guerra en Sudán.

Los republicanos en general han dejado claro que quieren que la asistencia exterior promueva una interpretación mucho más estrecha de los intereses nacionales de Estados Unidos en el futuro.

El Departamento de Estado, en una de las múltiples demandas que está enfrentando por su rápida clausura de Usaid, había indicado a principios de este mes que estaba eliminando más del 90% de los programas de Usaid. Rubio no ofreció ninguna explicación sobre por qué su número era más bajo.

El desmantelamiento de Usaid —una agencia que tenía seis décadas de antigüedad— alteró décadas de una postura según la cual la ayuda humanitaria y de desarrollo al extranjero reforzaba la seguridad nacional de Estados Unidos al estabilizar regiones y economías, fortalecer alianzas y fomentar la buena voluntad.

En las semanas posteriores a la orden de Trump, uno de sus nombrados y miembros del equipo de transición, Pete Marocco, y Musk retiraron al personal de Usaid a través de licencias forzadas y despidos, suspendieron los pagos de Usaid de la noche a la mañana y cancelaron miles de contratos de ayuda y desarrollo.

Los contratistas y empleados que dirigían tareas que iban desde el control de epidemias hasta la prevención del hambre y la capacitación en empleo y democracia detuvieron su trabajo. Los grupos de ayuda y otros socios de Usaid despidieron a decenas de miles de trabajadores en Estados Unidos y en el extranjero.

Las demandas afirman que el cierre repentino de Usaid ha dejado a los grupos de ayuda y empresas que tenían contratos con ella sin miles de millones de dólares.

El cierre ha dejado a muchos empleados y contratistas de Usaid y a sus familias aún en el extranjero, muchos de ellos esperando pagos atrasados y gastos de viaje para regresar a casa.

En Washington, las órdenes a veces contradictorias emitidas por los tres hombres — Rubio, Musk y Marocco — que supervisan los recortes de Usaid han dejado a muchos inciertos sobre quién estaba tomando las decisiones, y han alimentado rumores de luchas de poder.

Musk y Rubio, el lunes, al igual que Trump la semana pasada, insistieron en que las relaciones entre ellos eran fluidas.

“Es un placer trabajar contigo”, tuiteó Musk en respuesta al anuncio de Rubio.

“Difícil, pero necesario”, escribió Musk sobre el anuncio de Rubio sobre los recortes.