Ruanda negocia con EU para recibir deportados de terceros países

Ruanda.- Ruanda atrajo la atención internacional, y algo de indignación, cuando acordó un plan para recibir a los solicitantes de asilo rechazados por Reino Unido, el cual fracasó el año pasado. Ahora, el país afirma que sostiene conversaciones con el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump sobre una idea similar, y podría tener más éxito.

Las negociaciones marcan una expansión de los esfuerzos de Estados Unidos para deportar personas a países que no son los suyos. Ha enviado a cientos de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades a Costa Rica, El Salvador y Panamá, pero aún no anuncia acuerdos importantes con gobiernos de África, Asia o Europa.

Durante mucho tiempo, Ruanda se ha destacado en el continente por recuperarse del genocidio en el que murieron más de 800 mil tutsis étnicos y hutus moderados en 1994, y se ha promovido, bajo el prolongado liderazgo del presidente Paul Kagame, como un oasis de estabilidad. Pero los grupos de derechos humanos alegan que la apariencia de orden tiene un precio doloroso, con represiones a veces mortales contra quienes son percibidos como disidentes.

Ruanda ha argumentado que, a pesar de ser uno de los países más densamente poblados de África, tiene espacio para ayudar a aliviar lo que muchos países de Europa –y Estados Unidos– consideran un problema creciente con los migrantes no deseados.

Lo que se ha dicho hasta ahora

El ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda confirmó el lunes a The Associated Press que se llevan a cabo conversaciones con Estados Unidos sobre un posible acuerdo para acoger a migrantes deportados, tras declarar a los medios estatales que las conversaciones estaban en la “etapa inicial”. Olivier Nduhungirehe no dio detalles, pero afirmó que esto es congruente con el compromiso de Ruanda con la búsqueda de soluciones migratorias.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó comentar sobre un posible acuerdo, pero dijo que el compromiso con gobiernos extranjeros es una parte importante de la política del gobierno de Estados Unidos para disuadir la migración ilegal.

Informes de medios locales en Ruanda han sugerido que es probable que Estados Unidos financie un programa para integrar a los migrantes en la sociedad a través de estipendios e iniciativas de asistencia laboral.

El fallido acuerdo Ruanda-Reino Unido

Reino Unido llegó a un acuerdo con Ruanda en 2022 para enviar a ese país de África Oriental a los migrantes que lleguen a Reino Unido como polizones o en barcos, donde se procesarían sus solicitudes de asilo y, si tenían éxito, se quedarían.

El plan se estancó debido a impugnaciones legales y fue criticado por grupos de derechos humanos, que lo calificaron de poco ético al deportar a migrantes a un país situado a 6 mil 400 kilómetros (4 mil millas) de distancia en el que no quieren vivir.

El plan colapsó el año pasado cuando el nuevo gobierno laborista asumió el poder. El nuevo secretario del Interior de Reino Unido calificó el plan como “el desperdicio más impactante de dinero de los contribuyentes que he visto” y calculó el costo en 700 millones de libras (904 millones de dólares) en fondos públicos.

No se realizaron vuelos a Ruanda según el plan, pero el gobierno británico dijo que los costos incluían 290 millones de libras en pagos a Ruanda. Este país ha dicho que no estaba obligado a devolver el dinero.

Preocupaciones sobre derechos humanos

Desde hace mucho tiempo, los defensores de los derechos humanos han planteado preocupaciones sobre las muertes bajo custodia en Ruanda de algunas personas que el gobierno percibe como críticas, así como los presuntos asesinatos de otros que buscaron exiliarse en lugares como Sudáfrica. En ocasiones, Ruanda ha respondido negando airadamente los informes que documentan abusos a los derechos humanos, como el secuestro y encarcelamiento de un residente de Estados Unidos que fue engañado para abordar un avión con destino a Kigali mientras visitaba Dubái. Posteriormente fue liberado tras la presión del gobierno del expresidente Joe Biden.

Ruanda también es criticada por sus agresivas acciones militares en la región. Expertos de Naciones Unidas han documentado el apoyo de ese país al levantamiento rebelde que este año tomó dos ciudades en el este de la República Democrática del Congo, un área rica en minerales. Los disturbios provocaron temores de un resurgimiento de la guerra regional, y varios países occidentales cortaron relaciones o restringieron la ayuda. Ruanda ha dicho que defiende a los tutsis étnicos del Congo.

El gobierno de Trump, que sancionó a un ministro del gobierno ruandés y mencionó vínculos con los rebeldes, trata de negociar un acuerdo de paz. La aceptación de recibir deportados de Estados Unidos podría mejorar la posición de Ruanda con Washington y otros países.

La historia de Ruanda con los migrantes

En 2019, Ruanda llegó a un acuerdo con la agencia de refugiados de la ONU para ayudar a recibir a migrantes expulsados de Libia, donde muchas personas que intentan llegar a Europa han reportado abusos en detención. La ONU dice que el centro de tránsito de Ruanda tiene capacidad para 700 evacuados. A finales del año pasado, señaló que más de 2.400 personas habían sido asistidas en lo que se supone es una estancia temporal durante los esfuerzos para encontrar “soluciones a largo plazo”, incluido el reasentamiento en otros lugares.

Antes del fracaso de su acuerdo con Reino Unido, Ruanda mostró otro centro de tránsito, un hostal renovado en Kigali, que podría albergar a 100 personas, con más alojamientos disponibles según sea necesario.

Ruanda dijo que los documentos de los migrantes se procesarían en un plazo de tres meses. Las personas podrían quedarse o las autoridades ayudarían a quienes desearan regresar a sus países de origen. Ruanda dijo que asumiría todas las responsabilidades financieras durante cinco años.

No se sabe si tales términos serían parte de un acuerdo con Estados Unidos.