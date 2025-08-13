Reunión Trump-Putin será en base militar en Alaska

Washington.– En un giro irónico, la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin será en una base militar en Alaska que fue crucial para contrarrestar a la Unión Soviética durante el apogeo de la Guerra Fría.

La reunión será este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, ubicada en las afueras de Anchorage, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación interna.

La base, creada mediante la fusión de la Base Aérea Elmendorf y el Fuerte Richardson del Ejército en 2010, desempeñó un papel estratégico clave en la vigilancia y disuasión de la Unión Soviética durante gran parte de la Guerra Fría.

A lo largo de su larga historia, la base albergó un gran número de aeronaves y tenía radares para detectar la actividad militar soviética y cualquier posible lanzamiento nuclear. En su momento fue apodada "La Cobertura Superior de América del Norte", según el sitio web de la base.

Aunque gran parte del equipo militar ha sido desactivado desde entonces, la base todavía alberga escuadrones de aeronaves, incluido el caza furtivo F-22 Raptor. Los aviones de la base también interceptan regularmente aeronaves rusas que vuelan hacia el espacio aéreo de Estados Unidos.

La ironía de que Putin visite una base militar estadounidense que sirvió para contrarrestar las amenazas rusas se produce mientras Trump trabaja para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

Funcionarios de Ucrania y Europa temen que la reunión -- de la que fueron excluidos -- lleve a un resultado que favorezca los objetivos rusos.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Trump fue "muy claro" en que Estados Unidos quiere lograr un alto el fuego en la cumbre. Macron habló después de una reunión virtual entre Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros líderes europeos.

Trump ha manifestado que cualquier acuerdo importante podría involucrar intercambios de tierras y que Zelenskyy y Putin podrían reunirse a continuación o que él podría reunirse con los dos líderes.