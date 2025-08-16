Rescatan a 30 mujeres de una red de explotación en Perú

Lima.- Al menos 30 mujeres peruanas y extranjeras fueron rescatadas en el noroeste de Lima, la capital del Perú, durante un operativo en el que seis hombres quedaron detenidos bajo cargos de supuesta trata de personas, informó este sábado la Fiscalía del país andino.

La oficina especializada en crimen organizada del Ministerio Público allanó tres locales en una zona industrial denominada Puente Piedra, donde se capturó a los presuntos integrantes de la red conocida como “Captadores del Norte”, señaló un comunicado de la institución.

Según la Fiscalía, esa organización criminal operaba desde 2024 en distintos puntos del país, captando a mujeres peruanas y extranjeras en situación de vulnerabilidad, quienes eran sometidas a “explotación laboral y sexual” en la capital peruana.

No se divulgó información sobre las otras nacionalidades de las víctimas.

Entre los detenidos se encuentra el propietario de uno de los locales, identificado como Miguel Sánchez de 50 años, quien registra antecedentes judiciales por proxenetismo y trata de personas, según la Fiscalía. El local bajo su administración había sido clausurado, pese a lo cual continuaba operando, agregó.

Según la legislación peruana, la trata de personas es penada con prisión de 25 años de cárcel.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, nueve de cada 10 víctimas de trata son captadas con ofertas falsas de trabajo.