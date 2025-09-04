Reportan incremento en uranio armamentístico de Irán

Viena, Austria- Irán aumentó su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos al grado armamentístico antes de que Israel lanzara su ataque militar el 13 de junio, según un informe confidencial del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, distribuido a los estados miembros y visto por The Associated Press.

El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, indicó que al 13 de junio, Irán tenía 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta un 60%, un aumento de 32,3 kilogramos (71,2 libras) desde el último informe del OIEA en mayo.

La cifra se basa "en la información proporcionada por Irán, las actividades de verificación de la agencia entre el 17 de mayo de 2025 y el 12 de junio de 2025 (el día anterior al inicio de los ataques militares), y estimaciones basadas en el funcionamiento pasado de las instalaciones relevantes", dice el reporte.

Ese material está a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

El informe establece dijo que Irán y el OIEA no han llegado a un acuerdo sobre la reanudación de las inspecciones de los sitios afectados por los bombardeos israelíes y de Estados Unidos en junio.

El único sitio inspeccionado desde la guerra ha sido la Planta de Energía Nuclear de Bushehr, que opera con asistencia técnica rusa.

El director general del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, afirmó que “las modalidades técnicas para permitir la plena reanudación de la inspección de la Agencia deben concluirse sin demora”, según el informe.

El informe señala que si bien la retirada de los inspectores durante la guerra “fue necesaria dada la situación general de seguridad, la decisión posterior de Teherán de cortar la cooperación con el OIEA fue profundamente lamentable".

Al 13 de junio, la reserva total de uranio enriquecido de Irán era de 9.874,9 kilogramos, lo que representa un aumento de 627,3 kilogramos desde el último informe en mayo, según el informe.

El OIEA dijo que desde el 13 de junio, no ha “podido llevar a cabo las actividades en el campo necesarias para recopilar y verificar las declaraciones de Irán utilizadas para estimar los cambios en la reserva previamente reportada”.

Según el OIEA, aproximadamente 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60% son teóricamente suficientes para producir una bomba atómica, si se enriquece aún más al 90%.

El OIEA también informó que los inspectores no han podido verificar la reserva de Irán cercana al grado de bomba durante más de dos meses y medio, lo que calificó como “un asunto de seria preocupación”.