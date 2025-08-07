Reino Unido pone en marcha plan piloto para devolver migrantes a Francia

Londres. - Las autoridades fronterizas de Reino Unido detuvieron al primer grupo de migrantes en el marco de un plan piloto que enviará de vuelta a Francia a algunos de los que crucen el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Los migrantes fueron apresados el miércoles, el día en que entró en vigor el programa, y permanecerán en centros de detención hasta que sean devueltos a Francia, explicó el Ministerio del Interior el jueves.

"Esto envía a todos los migrantes que actualmente están pensando en pagar a bandas criminales organizadas para ir a Reino Unido el mensaje de que estarán arriesgando sus vidas y desperdiciando su dinero si se suben a una pequeña embarcación", afirmó la secretaria británica de Interior, Yvette Cooper, en el comunicado.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron la iniciativa el mes pasado, mientras el gobierno británico se afana por acallar las críticas de que ha perdido el control de sus fronteras. Aunque el plan piloto afecta a un número limitado de personas, las autoridades del país sugieren que el acuerdo es un gran avance porque establece el precedente de que los migrantes que lleguen de forma ilegal a Reino Unido puedan ser deportados a Francia.

Los críticos sostienen que el plan hace poco para disuadir a los migrantes porque las devoluciones son pocas y las lagunas en el tratado permitirán que muchos se queden en el país mientras presentan reclamos de derechos humanos.