Redobla OTAN vigilancia en el Báltico tras reportes de 11 cables dañados

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Mar Báltico.- Con su potente cámara, el avión de vigilancia de la Marina francesa que sobrevolaba el mar Báltico se acercó a un barco mercante que surcaba las aguas debajo — más cerca, más cerca y aún más cerca hasta que el operador de la cámara pudo distinguir detalles en la cubierta delantera del buque y el humo que salía de su chimenea.

El avión Atlantique 2 de largo alcance, en una nueva misión para la OTAN, dirigió después su mirada de alta tecnología hacia otro objetivo, y a otro después de ese, hasta que, después de más de cinco horas de patrulla, la serie de sensores del avión había inspeccionado la mayor parte del Báltico — desde Alemania en el oeste hasta Estonia en el noreste, en la frontera con Rusia.

La mera presencia del avión en los cielos sobre el mar estratégico la semana pasada, combinada con barcos militares patrullando las aguas, también enviaba un mensaje inequívoco: la alianza de la OTAN está aumentando su vigilancia contra los supuestos intentos de sabotear los cables submarinos de energía y datos y los ductos que cruzan el Báltico, impulsada por una creciente lista de reportes de daños.

"Haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de contraatacar, de poder ver lo que está sucediendo y luego dar los siguientes pasos para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Y nuestros adversarios deberían saberlo”, dijo este mes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al anunciar la nueva misión Centinela Báltico de la alianza para proteger una infraestructura submarina vital para el bienestar económico de las naciones de la región del Báltico.

¿Qué hay bajo el Báltico?

Cables de energía y comunicaciones y gasoductos unen a los nueve países con costas en el Báltico, un mar relativamente poco profundo y casi cerrado. Algunos ejemplos son el gasoducto Balticconnector de 152 kilómetros (94 millas) que transporta gas entre Finlandia y Estonia, el cable de alta tensión Baltic Cable que conecta las redes eléctricas de Suecia y Alemania, y el cable de telecomunicaciones C-Lion1 de 1.173 kilómetros (729 millas) entre Finlandia y Alemania.

¿Por qué son importantes los cables?

Los tubos y cables submarinos ayudan a impulsar economías, mantienen calientes las casas y conectan a miles de millones de personas. Más de 1.3 millones de kilómetros de cables de fibra óptica — más que suficiente para llegar a la Luna y volver — se extienden por los océanos y mares del mundo, según TeleGeography, que rastrea y mapea las redes de comunicación vitales. Los cables suelen tener el ancho de una manguera de jardín. Pero el 97 por ciento de las comunicaciones del mundo, incluyendo transacciones financieras por billones de dólares, pasan por ellos cada día.

“Sólo en los últimos dos meses hemos visto daños en un cable que conecta Lituania y Suecia, otro que conecta Alemania y Finlandia, y más recientemente, varios cables que enlazan Estonia y Finlandia. Las investigaciones de todos estos casos aún están abiertas. Pero hay motivo de grave preocupación”, dijo Rutte el 14 de enero.

¿Qué provoca la alarma?

Al menos 11 cables en el Báltico han sufrido daños desde octubre de 2023 — siendo el más reciente un cable de fibra óptica que conecta Letonia con la isla sueca de Gotland, un suceso que se reportó el domingo. Aunque los operadores de cables señalan que los daños en tendidos submarinos son comunes, la frecuencia y concentración de incidentes en el Báltico han aumentado las sospechas de que los daños podrían haber sido deliberados.

También hay temores de que Rusia podría apuntar a los cables como parte de la llamada “guerra híbrida” más amplia para desestabilizar a las naciones europeas que ayudan a Ucrania a defenderse de la invasión a gran escala iniciada por Moscú en 2022.

Sin señalar a Rusia de forma explícita, Rutte dijo que: “híbrido significa sabotaje. Híbrido significa ciberataques. Híbrido significa a veces incluso ataques de asesinato, intentos, y en este caso, significa golpear nuestra infraestructura submarina crítica”.

La policía finlandesa sospecha que el Eagle S, un petrolero que dañó el cable de energía Estlink 2 y otros dos cables de comunicaciones que enlazan Finlandia y Estonia el 25 de diciembre, forma parte de la “flota clandestina” de Moscú utilizada para evitar las sanciones relacionadas con la guerra sobre las exportaciones de petróleo ruso.

Las autoridades finlandesas detuvieron el petrolero poco después de que dejara un puerto ruso y aparentemente cortara los cables arrastrando su ancla. Los investigadores finlandeses alegan que el ancla del barco dejó un rastro de casi 100 kilómetros (62 millas) de largo en el lecho marino.

Dudas de las agencias de inteligencia

Varios funcionarios de inteligencia occidentales, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de su trabajo, dijeron a The Associated Press que los daños recientes probablemente fueron accidentales, aparentemente causados por anclas arrastradas por barcos mal mantenidos y mal tripulados.

Un alto funcionario de inteligencia dijo a AP que los registros de los barcos y las fallas mecánicas con las anclas de los barcos estaban entre los “múltiples indicios” que no apuntaban hacia un sabotaje ruso. El funcionario dijo que también se cortaron cables rusos. Otro funcionario occidental, también en declaraciones bajo anonimato para discutir asuntos de inteligencia, dijo que Rusia envió un buque para recabar información a un lugar donde se rompió un cable para investigar el daño.

The Washington Post fue el primero en informar sobre el consenso creciente entre los servicios de seguridad estadounidenses y europeos sobre que los daños recientes probablemente se debían a accidentes marítimos.

Los operadores de cables piden precaución

La Asociación Europea de Cables Submarinos, que representa a los propietarios y operadores de cables, señaló en noviembre después de que se reportan fallas en dos enlaces bálticos que, de media, un cable submarino se daña en algún lugar del mundo cada tres días. En las aguas del norte de Europa, las principales causas de daño son la pesca comercial o las anclas de los barcos, dijo.

En la ruptura del cable de fibra óptica del domingo que conecta Letonia y Suecia, las autoridades suecas detuvieron un barco con bandera de Malta que se dirigía a Sudamérica con un cargamento de fertilizante.

Navibulgar, la empresa búlgara propietaria del Vezhen, dijo que cualquier daño fue involuntario y que la tripulación del barco descubrió mientras navegaba en condiciones meteorológicas extremadamente malas que su ancla de babor parecía haber arrastrado por el lecho marino.

La misión Centinela Báltico de la OTAN

La alianza está desplegando buques de guerra, aviones de patrulla marítima y drones navales en la misión para proporcionar “vigilancia y disuasión mejoradas”.

A bordo del vuelo de vigilancia de la Armada francesa, la tripulación de 14 miembros cotejó los barcos que avistaron desde el aire con listas de embarcaciones que tenían instrucciones de vigilar.

“Si presenciamos alguna actividad sospechosa de barcos en el mar, por ejemplo, barcos a muy baja velocidad o fondeados en una posición en la que no deberían estar en este momento, eso es algo que podemos ver”, dijo el comandante del vuelo, el teniente Alban, cuyo apellido no fue divulgado por el Ejército francés por razones de seguridad.

“Podemos echar un vistazo muy cercano con nuestros sensores para ver qué está sucediendo”, añadió.