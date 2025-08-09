Rechaza Zelenskyy ceder territorio ucraniano y exige participar en negociaciones

Kiev.– El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, rechazó el sábado la cumbre prevista entre sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, y advirtió que cualquier acuerdo de paz que excluya a Kiev conduciría a "soluciones muertas".

La reunión entre Trump y Putin, prevista para el viernes en Alaska, se considera un posible avance en la guerra que dura ya más de tres años.

Trump había acordado previamente verse con Putin incluso aunque el líder ruso no se reuniese con Zelenskyy, lo que avivó el temor que Ucrania pudiera quedar marginada en los esfuerzos por poner fin al mayor conflicto en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado publicado en Telegram, Zelenskyy afirmó que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su Constitución, debe ser innegociable e hizo hincapié en que una paz duradera debe incluir la voz de Ucrania en la mesa de negociación.

Zelenskyy dijo que Ucrania "no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho" y que "los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante".

Refiriéndose a la preocupación ucraniana de que una reunión directa entre Putin y Trump pueda marginar a Kiev y a los intereses europeos, el mandatario señaló que “cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán.”

Funcionarios ucranianos habían dicho antes en privado a The Associated Press que Kiev estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de paz que reconozca de facto la incapacidad del país para recuperar los territorios perdidos militarmente.

La cumbre

Trump afirmó que se reunirá con Putin para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

"Parece completamente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering, y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de los dos países se celebre en Alaska", apuntó el asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, el sábado en un comunicado publicado en el canal de noticias del Kremlin.

La cumbre podría resultar crucial en una guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino occidental y ha causado decenas de miles de muertes, aunque no hay garantías de que frene los combates puesto que Moscú y Kiev siguen muy alejadas en sus exigencias para la paz.

En declaraciones a reporteros en la Casa Blanca antes de confirmar la fecha y el lugar del encuentro, Trump sugirió que cualquier acuerdo podría implicar "algún intercambio de territorios", pero no ofreció más detalles. Analistas, incluyendo algunos próximos al Kremlin, han sugerido que Moscú podría ofrecer ceder territorios que controla fuera de las cuatro provincias ucranianas que afirma haber anexado.

Trump señaló que su reunión con Putin se celebrará antes de cualquier discusión con Zelenskyy. El anuncio de que planeaba recibir a uno de los principales adversarios de Washington en suelo estadounidense rompió con las expectativas de que se reunieran en un tercer país. El gesto valida a Putin después de que la Casa Blanca y sus aliados hayan buscado durante mucho tiempo convertirlo en un paria por su guerra contra Ucrania.

Nigel Gould-Davies, investigador asociado de Chatham House, dijo a The Associated Press que la "simbología" de celebrar la cumbre en Alaska era clara y que la ubicación "naturalmente favorece a Rusia".

“Es fácil imaginar a Putin argumentando (...) en su día tuvimos este territorio y se lo dimos a ustedes, por lo tanto, Ucrania tenía este territorio y ahora debería dárnoslo", afirmó refiriéndose a la transacción de 1867 conocida como la Compra de Alaska, cuando Rusia vendió el territorio a Estados Unidos por 7,2 millones de dólares.

Ultimátums y sanciones

Exasperado porque Putin no atendió sus llamados para frenar los bombardeos contra ciudades ucranianas, hace casi dos semanas Trump adelantó su ultimátum para imponer sanciones adicionales a Rusia y aranceles secundarios a países que compran petróleo ruso si el Kremlin no avanzaba hacia un acuerdo.

El plazo finalizaba el viernes. Pero la Casa Blanca no respondió esa noche a preguntas sobre el estado de las posibles sanciones después de que Trump anunció los detalles de su próxima reunión con Putin.

Gould-Davies comparó los intentos de entender lo que parece ser el último giro de Trump hacia Moscú con la "kremlinología", la práctica de la época de la Guerra Fría de descifrar señales opacas en el liderazgo soviético.

“Estamos (...) buscando pistas e indicios (...) sobre qué demonios está pasando, cuál es la mezcla de influencias alrededor de Trump y, de hecho, en su cabeza que está impulsando su última declaración”, apuntó.

“Es como si su desilusión con Putin (...) nunca hubiera ocurrido”, señaló Gould-Davies, apuntando al repentino retorno a la política más conciliadora hacia Rusia que Trump abrazó al inicio de su presidencia.

Antes del anuncio de la cumbre, los esfuerzos de Trump para presionar a Rusia para frenar los combates no habían dado resultados. El ejército del Kremlin, que es más grande que el ucraniano, se adentra lentamente en suelo rival a un gran costo en cuanto tropas y armamento, mientras bombardea de forma implacable las ciudades del país.

Rusia y Ucrania intercambian ataques

Dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas el sábado por el impacto de un avión no tripulado ruso en un minibús en los suburbios de la ciudad ucraniana de Jersón, dijo el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin. Otras dos personas fallecieron después de que un dron ruso alcanzara su auto en la provincia de Zaporiyia, indicó el gobernador, Ivan Fedorov.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el sábado que interceptó 16 de los 47 drones rusos lanzados durante la noche, mientras que los otros 31 alcanzaron objetivos en 15 ubicaciones diferentes. También afirmó haber derribado uno de los dos misiles desplegados por las tropas del Kremlin.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 97 aviones no tripulados ucranianos sobre territorio ruso y el mar Negro durante la noche del sábado, y 21 más el sábado por la mañana.