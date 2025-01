Rechaza Jordania propuesta de Trump para recibir a refugiados palestinos

Doral.- La propuesta del presidente Donald Trump de que Egipto y Jordania reciban a un gran número de refugiados palestinos procedentes de la Franja de Gaza encontró un rotundo rechazo en esos países y dejó perplejo a un importante aliado legislativo en Washington.

Los combates que estallaron en el territorio después de que Hamás irrumpió en el sur de Israel en octubre de 2023 se encuentran suspendidos en virtud a un frágil alto el fuego, pero gran parte de la población de Gaza ha quedado prácticamente sin hogar como resultado de la implacable campaña militar israelí. Trump dijo el sábado a los periodistas a bordo del avión presidencial que trasladar a cerca de 1.5 millones de palestinos de Gaza podría significar que “simplemente limpiemos todo eso”.

Trump reveló lo que le dijo al rey Abdalá de Jordania durante una conversación telefónica el sábado anterior: “Le dije, ‘Me encantaría que recibiera a más, porque en estos momentos veo a la Franja de Gaza, y es un desastre’”.

Indicó que le hizo un llamado similar al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi el domingo durante una llamada telefónica en su complejo de Doral, Florida. Trump reveló que le gustaría “que Egipto acoja gente y me gustaría que Jordania acoja gente”.

Egipto y Jordania, al igual que los palestinos, temen que Israel nunca les permita regresar a Gaza una vez que salgan del territorio. Tanto Egipto como Jordania también tienen economías con problemas perpetuos, y sus gobiernos, al igual que los de muchos otros Estados árabes, temen que se registre una enorme desestabilización dentro de sus propios países y en toda la región ante cualquier afluencia de refugiados de tal magnitud.

Jordania ya alberga a más de 2 millones de refugiados palestinos. Egipto ha advertido sobre las implicaciones de seguridad de transferir a un gran número de palestinos a la península del Sinaí, limítrofe con Gaza.

Trump dejó entrever que reasentar a la mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza podría ser una solución temporal o a largo plazo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, declaró el domingo que la oposición de su país a la propuesta de Trump era “firme e inquebrantable”. Algunos funcionarios israelíes habían planteado la idea al principio de la guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto emitió un comunicado en el que indicó que cualquier transferencia temporal o a largo plazo de palestinos “conlleva el riesgo de expandir el conflicto en la región”.

Trump puede ejercer cierta presión sobre Jordania, un aliado de importancia estratégica pero sumido en una importante deuda, el cual depende en gran medida de la ayuda extranjera. Históricamente, Estados Unidos es el principal proveedor de asistencia para el país, incluidos más de 1.600 millones de dólares a través del Departamento de Estado en 2023.

Gran parte de esos fondos son en forma de apoyo a las fuerzas de seguridad de Jordania y asistencia directa al presupuesto.

A cambio, Jordania ha sido un vital socio regional para Estados Unidos en sus esfuerzos por tratar de mantener la estabilidad en la región. Alrededor de 3.000 soldados estadounidenses se encuentran estacionados en Jordania, Sin embargo, el nuevo Secretario de Estado, Marco Rubio, eximió la asistencia de seguridad para Israel y Egipto, pero no a Jordania, cuando dio a conocer los detalles de una congelación de la asistencia extranjera que Trump ordenó en su primer día en el cargo.

En Estados Unidos, en tanto, incluso los simpatizantes de Trump intentaron encontrar lógica a las palabras del presidente.

Después de que se le preguntó sobre lo que Trump quiso decir con “limpiar” Gaza, el senador Lindsey Graham dijo al programa “State of the Union” de CNN: "Realmente no lo sé”. Graham, que es allegado a Trump, indicó que su propuesta no era viable.

“La idea de que todos los palestinos se vayan a otro lugar, no veo que sea muy práctica”, dijo Graham. Añadió que Trump debería mantener comunicación con los gobiernos en Oriente Medio, incluido el príncipe heredero a la corona saudí, Mohammed bin Salman y funcionarios de Emiratos Árabes Unidos.

“No sé de qué habla. Pero ve a hablar con MBS, ve a hablar con Emiratos Árabes Unidos, ve a hablar con Egipto”, explicó Graham. “¿Cuál es su plan para los palestinos? ¿Quieren que todos se vayan?”.

Trump, un firme partidario de Israel, también anunció el sábado que había ordenado a Estados Unidos liberar un suministro de bombas de 2.000 libras para Israel. El expresidente Joe Biden había impuesto una retención debido a preocupaciones sobre sus efectos en la población civil de Gaza.

Egipto y Jordania han hecho la paz con Israel pero apoyan la creación de En estado palestino en la Cisjordania ocupada, Gaza y Jerusalén este, territorios que Israel capturó en la guerra de Oriente Medio de 1967. Temen que el desplazamiento permanente de la población de Gaza dé por descartada esa posibilidad.

Al defender sus argumentos a favor de un desplazamiento de población a tal escala, Trump dijo que Gaza es “literalmente un sitio de demolición en este momento”.

“Preferiría involucrarme con algunas de las naciones árabes y construir viviendas en otro lugar”, puntualizó al referirse a los desplazados en Gaza. “Donde, para variar, quizás puedan vivir en paz".