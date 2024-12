Rebeldes liberan a prisioneros de cárceles sirias

Foto: Associated Press

Damasco.- Bashar Barhoum despertó en su celda en una prisión de Damasco al amanecer del domingo, pensando que sería el último día de su vida.

El escritor de 63 años iba a ser ejecutado después de estar encarcelado durante siete meses.

Pero pronto se dio cuenta de que los hombres en la puerta no eran de las fuerzas de seguridad del presidente Bashar Assad, listos para llevarlo a su muerte. Eran rebeldes que venían a liberarlo.

Mientras los insurgentes tomaban Siria en solo 10 días para poner fin al gobierno de 50 años de la familia Assad, irrumpían en prisiones e instalaciones de seguridad para liberar a prisioneros políticos y a muchas de las decenas de miles de personas que desaparecieron desde que comenzó el conflicto en 2011.

Barhoum fue uno de los liberados que celebraban en Damasco.

“No había visto el sol hasta hoy”, le dijo Barhoum a The Associated Press después de caminar incrédulo por las calles de Damasco. “En lugar de estar muerto, Dios me dio una nueva oportunidad de vida”.

Barhoum no pudo encontrar su teléfono celular ni sus pertenencias en la prisión, así que se dispuso a encontrar una manera de decirle a su esposa e hijas que está vivo y bien.

Los videos compartidos ampliamente en las redes sociales mostraban a docenas de prisioneros corriendo en celebración después de que los insurgentes los liberaran, algunos descalzos y otros con poca ropa. Uno de ellos grita de alegría al descubrir que el gobierno ha caído.

Tortura, ejecuciones y hambre en las prisiones de Siria

Las prisiones de Siria son conocidas por sus duras condiciones. La tortura es sistemática, dicen grupos de derechos humanos, denunciantes y exdetenidos. Se han reportado ejecuciones secretas en más de dos docenas de instalaciones dirigidas por la inteligencia siria, así como en otros sitios.

En 2013, un desertor militar sirio, conocido como “César”, sacó de contrabando más de 53 mil fotografías que, según grupos de derechos humanos, mostraban evidencia clara de tortura, pero también enfermedades y hambre en las instalaciones penitenciarias de Siria.

El temido aparato de seguridad y las prisiones de Siria no sólo servían para aislar a los opositores de Assad, sino también para infundir miedo entre su propio pueblo, dijo Lina Khatib, miembro asociada del programa Medio Oriente y Norte de África en el instituto de análisis Chatham House de Londres.

“La ansiedad de ser arrojado en una de las notorias prisiones de Assad creó una amplia desconfianza entre los sirios”, dijo Khatib. “Assad fomentó esta cultura del miedo para mantener el control y aplastar la oposición política”.

A poca distancia al norte de Damasco, en la prisión militar de Saydnaya, conocida como el “matadero humano”, las detenidas, algunas con sus hijos, gritaban mientras los hombres rompían los candados de sus celdas la madrugada del domingo mientras los rebeldes entraban en la ciudad. Amnistía Internacional y otros grupos dicen que docenas de personas eran ejecutadas secretamente cada semana en Saydnaya, y calculan que hasta 13 mil sirios murieron ahí entre 2011 y 2016.

“No tengan miedo... ¡Bashar Assad ha caído! ¿Por qué tienen miedo?”, dijo uno de los rebeldes mientras intentaba sacar a las mujeres de sus abarrotadas y diminutas celdas.

Hasta ahora, se han liberado a decenas de miles de detenidos, dijo Rami Abdurrahman del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.

Durante los últimos 10 días, los insurgentes liberaron prisioneros en las ciudades de Alepo, Homs, Hama y Damasco.

Familias buscan a seres queridos

Omar Alshogre, quien estuvo detenido durante tres años y fue objeto de tortura, observaba asombrado desde su hogar lejos de Siria mientras los videos mostraban a docenas de detenidos huyendo.

“Cien democracias en el mundo no habían hecho nada para ayudarlos, y ahora unos pocos grupos militares bajaron y abrieron prisión tras prisión”, le dijo Alshogre a The Associated Press.

Mientras tanto, las familias de los detenidos y desaparecidos omitieron las celebraciones de la caída de la dinastía Assad. En cambio, esperaban afuera de las prisiones y centros de sucursales de seguridad, esperando que sus seres queridos estuvieran allí. Tenían grandes expectativas para los recién llegados que ahora dirigirán el país devastado.

“Esta felicidad no se completará hasta que pueda ver a mi hijo fuera de la prisión y saber dónde está”, dijo Bassam Masri. “Lo he estado buscando durante dos horas. Ha estado detenido durante 13 años”, desde el inicio del levantamiento sirio en 2011.

Los rebeldes pasaban apuros para controlar el caos mientras las multitudes se reunían junto al Tribunal de Justicia en Damasco.

Heba, quien sólo dio su primer nombre mientras hablaba con la AP, dijo que estaba buscando a su hermano y cuñado, quienes fueron detenidos mientras denunciaban un coche robado en 2011 y no habían sido vistos desde entonces.

“Se llevaron a tantos de nosotros”, dijo Heba, cuya prima de su madre también desapareció. “No sabemos nada de ellos... Ellos (el gobierno de Assad) quemaron nuestros corazones”.