Realiza DHS vuelos de expulsión a Venezuela y América Central

Washington.- Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP) facilitó vuelos de expulsión a América Central y Venezuela el 26 y 27 de diciembre, que incluyeron a adultos solos y unidades familiares, informó un comunicado.

En el documento se explicó que “si un ciudadano extranjero llega y no tiene un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, de conformidad con lo establecido por las leyes estadunidenses”.

Desde el 12 de mayo, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 460 mil personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera sudoeste, incluidos más de 75 mil miembros individuales de familias. En siete meses, la cifra supera el número de expulsiones y retornos realizados en todo el año fiscal 2019 y supera el número de las intervenciones realizadas entre 2015 y 2018.

Las expulsiones diarias y los retornos por autoridades de aplicación de la ley son casi el doble de lo que eran en comparación con el promedio anterior a la pandemia (2014-2019).

“Estados Unidos se asegura de que todos los ciudadanos extranjeros que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos sean evaluados adecuadamente a efectos de determinar si tienen reclamaciones válidas para recibir protección y para suspender la expulsión conforme a nuestras leyes y a las obligaciones internacionales asumidas por el país”, informó el documento.

Esto se aplica a todos los extranjeros, con independencia de su nacionalidad, a fin de asegurar el procesamiento, el traslado y la expulsión ordenados y humanos de personas adultas solas y de unidades familiares. Durante cada una de las últimas dos semanas, hemos realizado más de treinta vuelos de repatriación que trasladaron a miles de personas de regreso a su país de origen y hemos repatriado a más de cinco mil personas en forma directa a México.

Los extranjeros asignados a procedimientos de expulsión plantean sus reclamaciones de exclusión o protección ante jueces de inmigración en los tribunales migratorios, que son administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. Debido a razones de seguridad operativas, el ICE no confirma ni formula comentarios sobre operaciones de transporte futuras o pendientes.

Operaciones Aéreas del ICE facilita el traslado y la expulsión de ciudadanos extranjeros, incluidas unidades familiares, mediante compañías aéreas comerciales y vuelos chárter en apoyo a la labor de las oficinas de campo de ICE y otras iniciativas del DHS.

En el año fiscal 2022, las Operaciones de Cumplimiento y Expulsión del ICE realizaron 72 mil 177 expulsiones a más de 150 países en todo el mundo.