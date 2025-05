Protestas contra lazos de Marruecos con Israel apuntan a puertos estratégicos

Foto: Associated Press

Tánger.- Las protestas registradas durante más de un año por la decisión de Marruecos de normalizar relaciones con Israel han envalentonado a los activistas y ampliado la brecha entre las decisiones del gobierno y los sentimientos de sus gobernados. La furia se ha extendido a los puertos estratégicos del país.

Entre grúas de carga y contenedores apilados, el ingeniero agrónomo de 34 años Ismail Lghazaoui marchó recientemente a través de un mar de banderas palestinas y se unió a los manifestantes que llevaban carteles que decían "rechacen el barco", en referencia a un buque que transportaba componentes de aviones de combate desde Houston, Texas.

Los activistas instan a las autoridades portuarias marroquíes a intentar bloquear los barcos que transportan mercancía militar a Israel, al igual que hizo España el año pasado. Las protestas a menudo tienen como objetivo a la empresa naviera danesa Maersk, que ayuda a transportar componentes utilizados para fabricar el F-35 de Lockheed Martin como parte del Programa de Participante Cooperativo de Seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos que facilita la venta de armas a aliados, incluido Israel.

Una campaña de boicot similar llevó a Lghazaoui a prisión el año pasado, pero eso no lo disuadió de participar de nuevo en las protestas que resurgieron el mes pasado, después de su liberación. Lghazaoui es uno de más de una docena de activistas perseguidos por las autoridades marroquíes por criticar los lazos del gobierno con Israel.

Durante una manifestación en noviembre en Casablanca donde habló Lghazaoui, agentes vestidos de paisano les golpearon a él y a otros para evitar que avanzaran hacia el consulado de Estados Unidos, dijo. Más tarde hizo publicaciones sobre Maersk en las redes sociales y fue arrestado y acusado de incitación. Originalmente sentenciado a un año, cumplió dos meses en prisión y dos en libertad condicional después de que se redujera la pena.

"Intentan silenciar a la gente", dijo Lghazaoui a The Associated Press. "Me estaban usando para disuadir a la gente o para alejar a la gente de lo que estaban haciendo".

Un impulso para derrocar la "normalización"

Marruecos es uno de los cuatro estados árabes que normalizaron relaciones con Israel como parte de los Acuerdos de Abraham negociados en 2020 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El acuerdo supuso algo que los diplomáticos marroquíes habían perseguido durante años: el apoyo de Estados Unidos a las reclamaciones de Marruecos sobre el disputado Sahara Occidental. Pero su costo —el creciente resentimiento público hacia la normalización— ha aumentado a lo largo de la guerra entre Israel y Hamás.

"Rara vez he visto una brecha tan grande entre la opinión pública y la monarquía. Lo que están haciendo las élites del poder va completamente en contra de lo que quiere el pueblo marroquí", dijo Aboubakr Jamai, decano del Centro de Madrid en el American College of the Mediterranean.

Decenas de miles de personas han salido a las calles de Marruecos desde que comenzó la guerra. Aunque en su mayoría están compuestas por familias, estudiantes, islamistas, izquierdistas y miembros de sindicatos, las protestas también han atraído voces más radicales. Algunos han quemado banderas israelíes o coreado lemas en contra del asesor real André Azoulay, un judío marroquí.

Vestidos con equipo antidisturbios, las fuerzas de seguridad han permanecido al margen y observado mientras los manifestantes denuncian la "normalización" y los crecientes lazos comerciales y militares de Marruecos con Israel.

Pero las autoridades han demostrado que su tolerancia hacia la disidencia tiene un límite.

La Constitución de Marruecos generalmente permite la libertad de expresión, aunque es ilegal criticar a la monarquía o al rey Mohammed VI y quienes lo hacen pueden enfrentar procesos judiciales. Durante la guerra, los activistas que han mencionado a la monarquía en las redes sociales o han protestado contra empresas objetivo de boicot debido a sus operaciones en Israel han recibido sentencias de prisión.

Las restricciones son similares a las de Egipto y Jordania, que al igual que Marruecos han empatizado públicamente con los palestinos, mantienen lazos con Israel y encarcelan a activistas que dirigen su ira hacia el gobierno.

Sin embargo, a diferencia de esos países, las detenciones en Marruecos han hecho poco para calmar la indignación de la población o las demandas de los activistas.

Un puerto bajo presión

En las últimas semanas, los manifestantes han puesto su mira en un nuevo objetivo: los puertos estratégicos del país y las empresas que los utilizan para mover mercancía militar. Activistas y trabajadores portuarios exigieron recientemente que se bloquearan dos buques que cruzaban el Atlántico transportando partes de aviones de combate que sospechaban terminarían en Israel para que no atracaran en Marruecos.

Las protestas en los puertos ganaron impulso el mes pasado cuando el sindicato laboral más grande de Marruecos respaldó la campaña para bloquear los dos barcos, y decenas de eruditos religiosos y predicadores, muchos afiliados al movimiento islamista antimonárquico Al Adl wal Ihsan, emitieron un edicto con un mensaje similar.

Aunque no se les permite oficialmente participar en política, Al Adl wal Ihsan ha movilizado grandes multitudes y ayudado a liderar el activismo propalestino durante la guerra entre Israel y Hamás, atrayendo a jóvenes que sienten que los partidos oficiales no les hablan. Un reciente viernes, el grupo dijo que los marroquíes participaron en 110 manifestaciones en 66 ciudades en apoyo a los palestinos en Gaza.

Tanto Al Adl wal Ihsan como los miembros del sindicato marcharon junto al puerto en Tánger y Casablanca, donde los buques finalmente atracaron el 20 de abril.

En un comunicado, Maersk reconoció que los barcos que pasaron por los dos puertos marroquíes transportaban partes utilizadas en el avión de combate. Pero negó las afirmaciones de los activistas de que envíe directamente armas a zonas de conflicto, afirmando que requieren certificados de uso final para verificar el destino final de la mercancía militar.

Un funcionario portuario en Tánger que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el asunto dijo que si bien se revisa la carga que atraca y se descarga en Marruecos, los barcos que atracan en ruta a otros destinos no pasan ese control.

El Ejército israelí no respondió a preguntas sobre los envíos. Normalmente, los F-35 se ensamblan en Estados Unidos con componentes obtenidos en todo el mundo, incluidas alas exteriores y sistemas de visualización fabricados en Israel.

El Ministerio marroquí de Exteriores no respondió a preguntas sobre la normalización o sus políticas portuarias, aunque los diplomáticos han argumentado en el pasado que las relaciones con Israel les permiten presionar por una solución de dos estados y facilitar la entrega de ayuda a Gaza.

Fracturas internas al descubierto

Algunos observadores en Marruecos han cuestionado si la atención en Gaza ha desviado la atención de las luchas internas urgentes. Voces de círculos nacionalistas marroquíes en las redes sociales han destacado en cambio la marginación de la población indígena amazigh y la disputa sobre el Sahara Occidental, que argumentan son más importantes para la identidad y la soberanía nacional.

Para otros, la guerra prolongada ha provocado cambios claros. El Partido Justicia y Desarrollo Islamista, que una vez respaldó la normalización con Israel mientras estaba en el poder, recientemente invitó a altos funcionarios de Hamás a su congreso en Rabat. Sin embargo, los funcionarios no pudieron obtener visas para entrar en Marruecos.

"Palestina seguirá siendo nuestra causa principal", dijo Abdelilah Benkirane, ex primer ministro y secretario general del Partido Justicia y Desarrollo.