Protestas antiinmigrantes escalan en hotel británico; hay detenidos

Londres.- Una ciudad en las afueras de Londres se vio remecida por una protesta organizada ante un hotel que alberga solicitantes de asilo por segunda vez en cuatro días el domingo por la noche, en medio de la indignación por un migrante acusado de agresión sexual.

La policía de la ciudad de Epping dijo que arrestó a seis personas el domingo, incluidos cuatro sospechosos de participar en un "desorden violento" durante la manifestación anterior el jueves. Los agentes patrullaron el área alrededor del Bell Hotel durante toda la noche después de emitir una orden para que la multitud se dispersara.

Gritando "Salvemos a nuestros niños" y "Envíenlos a casa", más de 100 manifestantes, algunos enarbolando banderas británicas, se congregaron frente al hotel el domingo por la noche. Las protestas se intensificaron al caer la noche, con bengalas y proyectiles lanzados hacia las furgonetas policiales que bloqueaban la entrada. La policía escoltó a una contramanifestante fuera del área después de que los manifestantes la rodearan.

"Desafortunadamente, hemos visto otra protesta que comenzó pacíficamente y escaló en violencia sin sentido, con individuos nuevamente hiriendo a uno de nuestros oficiales y dañando un vehículo policial", dijo Simon Anslow, superintendente jefe de la Policía de Essex, en un comunicado. "Para cualquiera que piense que toleraremos su violencia, piénselo de nuevo".

Las protestas se producen en medio de crecientes tensiones por el aumento del número de solicitantes de asilo que están siendo alojados a expensas del gobierno en hoteles de todo el país. Estas presiones derivaron en días de disturbios el mes pasado en Irlanda del Norte después de que dos adolescentes fueran arrestados bajo cargos de agresión sexual.

Las violentas protestas antiinmigrantes se extendieron por todo el Reino Unido el verano pasado después de que usuarios de redes sociales difundieran información errónea sobre la identidad de la persona que atacó una clase de baile en la ciudad noroccidental de Southport, y mató a tres niñas pequeñas. El atacante era un joven de 17 años nacido en el Reino Unido de padres de Ruanda, no un solicitante de asilo como se había rumoreado.

El primer ministro, Keir Starmer, condenó los disturbios del año pasado como "violencia de extrema derecha" mientras la policía intervenía para detener la violencia y aceleraba la sentencia de aquellos condenados por participar.

Antes de las protestas del domingo en Epping, la policía local emitió una orden que les permitía obligar a los manifestantes a descubrirse el rostro. Posteriormente emitieron una orden para que los manifestantes abandonaran el área alrededor del hotel. Esa orden de dispersión permaneció en vigencia hasta las 4 de la mañana del lunes.

La manifestación se produjo después de que ocho agentes de policía resultaran heridos el jueves cuando que una protesta pacífica frente al hotel escaló en violencia. La policía culpó de la violencia a personas de fuera de la comunidad que "llegaron al lugar con la intención de causar problemas".

Cuatro de los detenidos el domingo fueron arrestados en relación con eventos que ocurrieron durante la protesta inicial, dijo la policía. Un quinto fue arrestado bajo sospecha de causar daños criminales a un coche de policía, mientras que el sexto fue arrestado por estar equipado para causar daños criminales.

Las protestas comenzaron después de que un solicitante de asilo de 38 años fuera acusado de agresión sexual tras supuestamente intentar besar a una niña de 14 años. El hombre está detenido sin fianza después de su primera comparecencia ante el tribunal el 10 de julio. Niega los cargos.

"No tomamos partido, arrestamos a criminales y tenemos el deber de asegurarnos de que nadie resulte herido, simple y llanamente", dijo Anslow. "Sé que la gente de Essex sabe de qué se trata nuestro trabajo, así que sé que no creerán la basura que circula en línea y que está diseñada para no hacer más que inflamar tensiones y problemas".

El Consejo del Distrito de Epping Forest, que proporciona servicios gubernamentales locales en el área, condenó la violencia pero dijo que se había opuesto durante mucho tiempo a la decisión del gobierno central de usar el Bell Hotel para albergar solicitantes de asilo.

"Hemos compartido constantemente preocupaciones con el Ministerio del Interior de que el Bell Hotel es un lugar completamente inadecuado para esta instalación y debería cerrarse", dijo el líder del consejo Chris Whitbread en un comunicado la semana pasada. "Continuamos presionando a los funcionarios del Ministerio del Interior para el cierre inmediato del sitio y nos alienta que nuestros parlamentarios locales ahora estén apoyando activamente nuestra solicitud".