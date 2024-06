Primer ministro de Haití es hospitalizado pocos días después de su elección

Foto: Associated Press

Puerto Príncipe.- Gary Conille, quien recientemente fue elegido como primer ministro de Haití, fue hospitalizado el sábado en la capital, Puerto Príncipe, a los pocos días de haber llegado al país, indicó el gobierno haitiano.

No se informó por el momento el motivo de la hospitalización.

La oficina del primer ministro dijo en un comunicado que Conille se sintió ligeramente indispuesto “tras una semana de intensas actividades”. No proporcionó más detalles, salvo decir que Conille se encontraba estable y que agradecía a quienes le visitaron y le desearon lo mejor.

Louis Gérald Gilles, miembro del consejo presidencial de transición que eligió a Conille como líder del país caribeño, dijo a The Associated Press que estaba de camino al hospital y que no tenía más información.

Una persona cercana a Conille, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación, dijo a la AP que estaba con el primer ministro cuando se dio cuenta de que parecía tener problemas para respirar. Señaló que Conille es asmático y a veces emplea un inhalador. La persona dijo que llamó a funcionarios de alto rango y les dijo que Conille necesitaba ser llevado al hospital.

Un portavoz de Conille no ha respondido aún a una petición de comentarios.

Periodistas de AP observaron a altos funcionarios entrar en el hospital, entre ellos Frantz Elbé, director de la Policía Nacional de Haití. También estaba presente Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití. Ambos declinaron hacer comentarios.

Un puñado de curiosos se reunió afuera del hospital mientras las autoridades bloqueaban la calle con todoterrenos de cristales polarizados.

Conille fue elegido primer ministro el 28 de mayo tras un intrincado proceso de selección. Tiene ante sí una ardua tarea como nuevo líder de Haití, que incluye sofocar la violencia generalizada de las pandillas a medida que el país se prepara para el despliegue de una fuerza de policía keniana, una medida respaldada por la ONU que se retrasó en parte porque Haití carecía de un primer ministro después de que el ex primer ministro Ariel Henry dimitiera el 25 de abril.

Henry se encontraba de visita oficial en Kenia cuando las pandillas lanzaron ataques coordinados el 29 de febrero, en los que quemaron comisarías de policía, dispararon contra el principal aeropuerto internacional del país y tomaron por asalto las dos mayores prisiones de Haití, liberando a más de 4.000 reclusos. La violencia impidió a Henry entrar en el país y acabó provocando su dimisión.

Conille llegó a Haití el 1 de junio, tras haber trabajado fuera del país hasta hace poco como director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, cargo que asumió en enero de 2023. Anteriormente fue primer ministro de Haití entre octubre de 2011 y mayo de 2012, bajo el mandato del entonces presidente Michel Martelly.

Conille se ha reunido con varios funcionarios y ha visitado diversas zonas de Puerto Príncipe desde su llegada, incluso se ha subido a un vehículo blindado con casco y chaleco antibalas para acompañar a una patrulla de agentes de la Policía Nacional de Haití.

El sábado, Conille visitó el principal aeropuerto internacional de Haití, que acaba de reabrir sus puertas después de que la violencia de las pandillas obligara a cerrarlo durante casi tres meses. El viernes se reunió con dirigentes del sector empresarial privado y con las dos empresas de telecomunicaciones del país.

Conille también se ha reunido periódicamente con el consejo de transición para debatir quién debe formar parte del nuevo gabinete haitiano.