Prevén fuertes lluvias en Puerto Rico e Islas Vírgenes por tormenta Erin

San Juan.– Se prevé que la tormenta tropical Erin tome fuerza de huracán el viernes al tiempo que se dirige al noreste del Caribe, lo que ha llevado a los meteorólogos a advertir sobre posibles inundaciones y deslaves.

Se espera que la tormenta permanezca sobre aguas abiertas, aunque se emitieron alertas de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio y San Martín.

Se pronosticaron lluvias intensas a partir del viernes por la noche en Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, y el sur y este de Puerto Rico. Se esperan hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia, con totales aislados de hasta 15 centímetros (6 pulgadas), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Los meteorólogos también advirtieron sobre marejadas peligrosas.

El meteoro se encontraba a unos 835 kilómetros (520 millas) al este de las islas de Sotavento Norte. Tiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora) y se desplaza al noroeste a 28 km/h (17 mph).

Michael Lowry, experto en huracanes y marejadas ciclónicas, dijo que se pronostica que Erin eventualmente tomará un giro brusco hacia el noreste que lo pondría en un camino entre Estados Unidos y Bermudas.

"Los pronósticos para la próxima semana aún mantienen al futuro huracán de manera segura al este del territorio continental de Estados Unidos", apuntó.

Se pronostica que Erin se convertirá en una tormenta de categoría 3 importante a finales de este fin de semana.

El centro de huracanes señaló que "todavía hay incertidumbre sobre qué impactos podría traer Erin a partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas a largo plazo".

Se espera que el oleaje peligroso y las corrientes de resaca afecten la costa este de Estados Unidos la próxima semana, con olas que alcanzan hasta 5 metros (15 pies) a lo largo de partes de la costa de Carolina del Norte que podrían causar erosión en la playa, según Accuweather.

"Se pronostica que Erin explote en un poderoso huracán de categoría 4 a medida que se mueve a través de aguas muy cálidas en el Atlántico abierto. Las temperaturas del agua en la superficie y a cientos de pies de profundidad son varios grados más altas que el promedio histórico", detalló Alex DaSilva, experto principal en huracanes de Accuweather.

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Este año, se espera que la temporada sea nuevamente inusualmente activa. El pronóstico indica de seis a 10 huracanes, con tres a cinco alcanzando un estado mayor con vientos de más de 177 km/h (110 mph).