Prevé grupo No Labels postular a un candidato a la presidencia de EU

Washington.- El movimiento No Labels, que plantea la idea de un tercer partido que compita en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, planea seguir adelante con la postulación de un candidato a la presidencia para las elecciones de noviembre, informaron dos personas al tanto del asunto el miércoles.

Después de varios meses de mantener incierta la posibilidad de que el grupo ofreciera un lugar en las papeletas, los delegados de No Labels tienen previsto votar el viernes para aprobar el lanzamiento de una campaña presidencial para las elecciones de noviembre próximo, según las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato a fin de discutir las deliberaciones internas del grupo.

No Labels (Sin Etiquetas) no dará a conocer los nombres de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia el viernes, cuando alrededor de 800 delegados sostendrán una reunión privada en línea. En su lugar, se prevé que el grupo dé a conocer a finales de la próxima semana un proceso formal para la selección de un posible candidato, el cual sería elegido en las próximas semanas, informaron las dos personas.

El presidente Joe Biden, y su rival republicano Donald Trump dominaron el Supermartes y prácticamente aseguraron volver a enfrentarse en las urnas. Los sondeos dejan entrever que muchos votantes no ven con buenos ojos ni a Biden ni a Trump, una dinámica que No Labels ve como una apertura para ofrecer una opción bipartidista. Pero a los simpatizantes de Biden les preocupa que No Labels le quite votos al mandatario en estados sin clara preferencia política y critican el hecho de que el grupo no revele la identidad de sus donantes o buena parte de sus procesos internos.

Funcionarios de No Labels no confirmaron públicamente los planes para llevar a cabo una reunión el viernes. El estratega Ryan Clancy se limitó a decir en un comunicado que “prevemos que nuestros delegados alienten el proceso de seguir adelante”.

Las dos personas con conocimiento interno del grupo destacaron que los planes de No Labels podrían cambiar antes de la votación. Pero añadieron que existe cierto entusiasmo en las oficinas regionales para presentar un candidato, dándole impulso a la idea de una votación el viernes.