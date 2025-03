Presidente de Sudáfrica rechaza acusaciones de que hay persecución de blancos

Foto: Associated Press

Ciudad del Cabo.– El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa declaró el lunes que la afirmación de que las personas blancas están siendo perseguidas en su país es una "narrativa completamente falsa", en el más reciente intento de contrarrestar las acusaciones hechas por el presidente estadunidense Donald Trump, su asesor Elon Musk y algunos grupos minoritarios blancos en Sudáfrica.

Musk, nacido en Sudáfrica, quien ha acusado regularmente al gobierno sudafricano liderado por negros de ser antiblanco, repitió este fin de semana en una publicación en redes sociales que algunas figuras políticas del país están "promoviendo activamente el genocidio blanco".

Ramaphosa expresó en su mensaje semanal a la nación que los sudafricanos "no deben permitir que eventos más allá de nuestras costas nos dividan o nos enfrenten entre nosotros".

"En particular, debemos desafiar la narrativa completamente falsa de que nuestro país es un lugar en el que personas de cierta raza o cultura están siendo perseguidas".

Ramaphosa no mencionó nombres, pero fue una referencia a las acusaciones de Trump y otros de que Sudáfrica está maltratando deliberadamente a un grupo minoritario blanco conocido como afrikáneres al fomentar ataques violentos en sus granjas e introducir una ley diseñada para confiscar sus tierras.

Las acusaciones fueron centrales en una orden ejecutiva emitida por Trump el mes pasado que recortaba fondos a Sudáfrica para castigar al gobierno, mientras ofrecía estatus de refugiado a los afrikáneres.

Los afrikáneres son descendientes principalmente de colonos holandeses y franceses que llegaron por primera vez a Sudáfrica hace más de 300 años. Estuvieron en el corazón del gobierno del apartheid que oprimió sistemáticamente a los no blancos, aunque Sudáfrica ha tenido un éxito considerable en reconciliar a sus muchos grupos raciales después de que el apartheid terminó en 1994.

En su publicación en X, Musk citó un mitin político el viernes pasado en Sudáfrica donde líderes negros de un partido de oposición de extrema izquierda cantaron una canción que tiene la letra "Mata al bóer, el granjero". Bóer es una palabra que se refiere a un afrikáner.

"Muy pocas personas saben que hay un partido político importante en Sudáfrica que está promoviendo activamente el genocidio blanco", escribió Musk. Enlazó a un video del mitin.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, escribió en X tarde el lunes que la canción “es un canto que incita a la violencia. Los líderes y políticos de Sudáfrica deben tomar medidas para proteger a los afrikáneres y otras minorías desfavorecidas. Estados Unidos se enorgullece de ofrecer a esos individuos que califiquen para la admisión a nuestra nación en medio de esta continua horrible amenaza de violencia”.

El partido en cuestión, los Luchadores por la Libertad Económica, es el cuarto más grande en el Parlamento y un oponente político del Congreso Nacional Africano de Ramaphosa. Obtuvo el 9,5% de los votos en las elecciones nacionales del año pasado. Ha sido objeto de escrutinio por avivar tensiones raciales anteriormente y por cantar la canción, que se usó durante el apartheid como un llamado a luchar contra la opresión.

El uso moderno de la canción ha sido criticado por algunos en Sudáfrica, incluidos otros partidos políticos, y un grupo que representa a los afrikáneres presentó una demanda en su contra. Fue declarada discurso de odio y efectivamente prohibida por un tribunal hace más de una década.

Pero fue objeto de varios otros casos legales antes de que un fallo de 2022 determinara que no era discurso de odio y estaba protegida bajo la libertad de expresión porque no había pruebas de que incitara a la violencia. El LLE dice que es un canto histórico que no debe tomarse literalmente y a veces han cambiado la letra a “besa al bóer”.

Desde la orden ejecutiva de Trump, el gobierno sudafricano ha buscado disipar lo que dice es desinformación sobre los agricultores blancos, quienes a veces son víctimas de ataques violentos en sus hogares. El gobierno ha condenado los ataques, pero los expertos dicen que no hay evidencia de violencia generalizada contra los blancos y que, de hecho, son parte de las altas tasas de criminalidad violenta de Sudáfrica, que afectan a todas las razas.

El grupo que representa a los afrikáneres sostiene que la policía a veces ha subestimado los homicidios en granjas en estadísticas oficiales. Recientemente dijo que tenía cifras que mostraban que hubo ocho homicidios en granjas en el período de tres meses entre octubre y diciembre del año pasado cuando la policía solo registró uno.

Hubo un total de 6 mil 953 homicidios en toda Sudáfrica durante ese mismo período, según las estadísticas policiales.