Caos en Ecuador: presidente le declara la guerra al crimen organizado

Quito.– Luego de ayer haber firmado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, un estado de excepción y toque de queda, tras la fuga de una cárcel del mayor líder criminal de Guayaquil, Adolfo Macías, alias "Fito", el presidente Noboa le declaró la guerra al crimen organizado.

A través de la red social "X" publicó un documento donde menciona lo siguiente:

"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos".