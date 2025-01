Presidente de Colombia declara 'estado de conmoción' ante violencia

Foto: Associated Press

Bogotá.- El presidente colombiano Gustavo Petro declaró el viernes el “estado de conmoción” en el noreste del país, una figura que le da facultades extraordinarias legislativas y la posibilidad de restringir algunos derechos con la que busca atender una reciente escalada de violencia en una zona fronteriza con Venezuela que ha dejado en los últimos días al menos 80 muertos y 36 mil desplazados.

La figura jurídica, que no había sido usada por ningún gobierno desde hace más de una década, lo faculta por un plazo inicial de 90 días —prorrogable dos veces— para dictar medidas para restablecer “el orden público” como restringir el derecho a la libre circulación o imponer toques de queda.

Según el gobierno, el estado de conmoción interior busca hacer frente a la violencia desatada en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, por enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

El decreto de estado de conmoción interior fue publicado por la presidencia el viernes y en él se detalla que solo regirá para la región del Catatumbo, no para todo el país.

Desde Tibú, uno de los municipios de Catatumbo, el líder social Jaime Botero celebró la declaratoria de conmoción interior al considerarla necesaria. “El pueblo está contento... los que están criticando no están pasando las calamidades y las necesidades que tenemos nosotros”, señaló a The Associated Press Botero, en una entrevista por video en la que vestía un chaleco antibalas por seguridad.

Según la Defensora del Pueblo el desplazamiento masivo que se ha registrado en el Catatumbo en la última semana puede ser el más grande en un sólo evento en el país desde 1997.

Ante la violencia, de la que el gobierno responsabiliza principalmente al ELN, el presidente suspendió la mesa de negociación que mantenía activa desde noviembre de 2022 con esa guerrilla la semana pasada y la fiscalía reactivó el miércoles las órdenes de captura contra 31 altos mandos y voceros guerrilleros en los diálogos.

La ley colombiana establece que en estado de conmoción, el gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley —sin que pasen primero por el Congreso— y temporalmente imponer contribuciones fiscales, modificar el presupuesto gubernamental y restringir algunos derechos.

Los decretos que se emitan en la conmoción interior tienen control posterior y automático por parte de la Corte Constitucional, que en caso de no encontrarlos ajustados a la ley puede dejarlos sin efecto.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la declaratoria buscan atender a las comunidades afectadas por la violencia, especialmente a los desplazados; hacer inversiones sociales en una región con poca presencia estatal y fortalecer las capacidades militares, lo que incluye interceptar comunicaciones e intensificar el control de la producción y comercialización de la coca.

Botero, quien como líder es el presidente de Asojuntas de Tibú, aseguró que es urgente que el Estado recupere el control del Catatumbo y lleve a cabo mejoras en infraestructura, salud y educación, porque a su juicio es esa ausencia la que ha dado poder a los armados en la zona.

“¿Por qué están ellos (los armados) aquí en el territorio? Por la falta de inversión del gobierno pasado, que nos dejaron abandonados. Vinieron estas personas y empezaron a cumplir con unas necesidades, aquí los grupos hacen carreteras, puentes, escuelas, arreglan vías, donan ambulancias, hacen centros de emergencia. Eso tenía que hacerlo el gobierno”, explicó Botero.

Desde el lunes, cuando Petro anunció que decretaría la conmoción interior, sectores opositores al gobierno han criticado su decisión advirtiendo que se usaría como una “excusa” para decretar leyes que no ha logrado que sean aprobadas por el Congreso de manera ordinaria.

Petro rechazó de inmediato las advertencias desde su cuenta de X, antes Twitter: “Quienes desde la oposición creen que la conmoción interior sólo es para reelegirme o cobrar los impuestos que no permitió el Congreso en la ley de financiamiento y no es cierto”. En cambio, el mandatario aseguró que con el decreto se financiarán mejoras para el Catatumbo y se defenderá la “soberanía nacional”.

La violencia en Catatumbo se desató por un intento de tomar control sobre el territorio estratégico por su cercanía a la frontera y de sus economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas han dicho que existía una tregua entre los dos grupos armados que se rompió.

La facilidad para cruzar la frontera de 2 mil 200 kilómetros entre Colombia y Venezuela ha servido a los armados para escabullirse de las autoridades colombianas. El ejército calcula que en Norte de Santander, donde se ubica Catatumbo, hay más de 50 pasos informales.

La víspera, el presidente colombiano aseguró que ha contactado con el gobierno venezolano para establecer un plan conjunto que permita la “erradicación de bandas armadas en la frontera”, especialmente para bloquear los pasos ilegales.