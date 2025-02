Presentan proyecto de ley para reintegrar a veteranos despedidos por Trump

Foto: Associated Press

Washington.- Un congresista demócrata presentó un proyecto de ley para proteger los empleos de los veteranos que trabajan para el gobierno estadounidense, en medio de la ola de despidos realizados por la administración del presidente Donald Trump, en la más reciente respuesta legislativa a la agitación que sacude las agencias federales.

El proyecto de ley del representante Derek Tran, veterano del Ejército y exabogado laboral, exigiría que cualquier veterano despedido del gobierno federal sin justificación desde el inicio del mandato de Trump sea reintegrado. También requeriría que las agencias federales presenten informes al Congreso sobre los despidos de veteranos y proporcionen justificaciones por sus acciones.

“Sacrificaron tanto para proteger a nuestro país, para defender nuestra libertad”, dijo Tran, que representa varias partes del condado de Orange, California. “Y ahora los echan a la calle”.

Es poco probable que el proyecto de ley avance en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, pero es un ejemplo más de cómo los demócratas tratan de aprovechar la reacción del público contra los esfuerzos de Trump por desmantelar el gobierno federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por el multimillonario asesor de Trump, Elon Musk.

Casi 6.000 veteranos han sido despedidos en todo el gobierno federal, según datos de los demócratas en el Comité de Asignaciones de la Cámara. En esos datos se encontró que el DOGE ha despedido a unos 38 mil empleados federales desde el inicio del segundo mandato de Trump.

“Es casi como un permiso para dejar que hagan lo que quieran, y sienten que pueden entrar y causar un caos al despedir, eliminar a un montón de empleados solo para ahorrar al gobierno o para ahorrar a este país una cierta cantidad de dólares y transferirla a recortes fiscales para ellos”, dijo Tran a The Associated Press.

Los demócratas han denunciado los ataques de la administración de Trump contra los trabajadores y agencias federales calificándolos como apropiaciones de poder ilegales, mientras que los republicanos del Congreso han dicho que los esfuerzos del presidente son una corrección necesaria a lo que, en opinión de los conservadores, es una burocracia federal inflada. Tran dice que recibiría con beneplácito la colaboración de un coproponente republicano para trabajar en el proyecto de ley.

“He tratado de obtener apoyo. Trato de no convertir esto en un tema partidista”, dijo Tran. “Esto no es más que lo correcto para nuestros veteranos. Así que, en mi comunicación con colegas del otro partido, quiero asegurarme de que entiendan que este no es un proyecto de ley demócrata. Es un proyecto de ley para proteger a quienes sirvieron (al país)”.

Tradicionalmente, el gobierno federal ha alentado a los veteranos a trabajar en todo el gobierno después de servir en las Fuerzas Armadas. La Iniciativa de Empleo para Veteranos fue promulgada por el entonces presidente Barack Obama para agilizar y aumentar los esfuerzos de reclutamiento y retención de veteranos en todo el gobierno. La formación y educación militar suelen considerarse un activo valioso para las empresas del sector privado debido a las habilidades que los soldados desarrollan durante su servicio.

Tran es hijo de inmigrantes vietnamitas que huyeron de su país en medio de la Guerra de Vietnam. Sirvió en el Ejército de Estados Unidos antes de obtener un título en derecho y convertirse en propietario de un pequeño negocio. Es el tercer estadounidense de origen vietnamita en servir en el Congreso tras derrotar a la representante republicana Michelle Steel en las elecciones del año pasado.

Dijo que su servicio fue inspirado por la ayuda que los programas federales y estatales de California brindaron a su familia después de que buscaran refugio en un nuevo país.

“Como hijo de refugiados, siempre sentí esta deuda con este país por acoger a mis padres”, dijo Tran. “Siempre tuve la sensación de querer retribuir a este país. Así que entré en la oficina del reclutador sin decirle a mis padres ni a mis amigos y me enlisté”.