Portaaviones HMS Prince of Wales hace historia en Tokio

Los ministros de defensa de Japón y el Reino Unido elogiaron su "profunda alineación estratégica" este jueves, al tiempo que un portaaviones de la Marina Real británica realizaba una histórica escala en el puerto de Tokio.

El HMS Prince of Wales, que lidera un grupo de ataque de portaaviones de 12 naciones con 4 mil miembros del servicio en un despliegue de ocho meses en la región, es el primer portaaviones extranjero en visitar la ciudad, afirmó el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, en una conferencia de prensa conjunta.

"Estamos orgullosos de llevar nuestra cooperación aérea y naval a nuevos niveles", expresó Healey tras mantener conversaciones en el Ministerio de Defensa de Japón con su homólogo, Gen Nakatani.

La cooperación estratégica con Japón es parte del compromiso del Reino Unido de estar más involucrado en la economía y la seguridad en el Indo-Pacífico.

"Japón y el Reino Unido son los socios de seguridad más cercanos en Asia y Europa y hemos mejorado constantemente la cooperación", señaló Nakatani. "Estoy extremadamente feliz de compartir este momento histórico en el que la cooperación en defensa entre Japón y el Reino Unido ha alcanzado un nuevo nivel".

Los dos países están involucrados en el desarrollo de un avión de combate para su despliegue en 2035, en una cooperación trilateral conocida como el Programa Global de Combate Aéreo, que también incluye a Italia.

En un comunicado conjunto, ambos ministros reafirmaron su compromiso de acelerar el trabajo para concluir la firma del primer contrato internacional para el proyecto antes de fin de año.

Señalaron que el proyecto ayudará a sostener los sectores nacionales del espacio aéreo, maximizará las tecnologías emergentes para enfrentar cualquier amenaza futura y protegerá industrias críticas.

Japón busca expandir sus lazos de seguridad más allá de su aliado tradicional, Estados Unidos, para intensificar la disuasión contra la creciente reafirmación de China en la región.

Durante recientes ejercicios navales multinacionales, un avión de combate británico F-35B aterrizó por primera vez en la cubierta del JS Kaga, uno de los dos portaaviones japoneses que son esenciales para el continuo fortalecimiento militar del país.