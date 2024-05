Polonia reforzará la frontera con Bielorrusia tras ataque a soldado

Foto: Associated Press

Dubicze Cerkiewne, Polonia.- El gobierno de Polonia dijo el miércoles que reforzará la frontera con Bielorrusia y que utilizarán "todos los medios disponibles" para defender la frontera del país miembro de la OTAN, después de que un migrante hirió de gravedad con un cuchillo a un soldado.

El primer ministro Donald Tusk dijo que se establecerá una zona de protección de unos 200 metros (660 pies) de ancho a lo largo de la frontera, que también es el límite más oriental de la Unión Europea, además de una cerca de metal de 190 kilómetros (118 millas) de largo que ya ha sido colocada para evitar el flujo de migrantes desde Bielorrusia. Polonia afirma que la presión de la inmigración ilegal está organizada por Bielorrusia y Rusia.

Agregó que el gobierno tomará una decisión sobre la zona de protección la próxima semana.

Tusk, junto con los ministros de Defensa y del Interior, visitaron a las tropas, guardias fronterizos y fuerzas policiacas que vigilan la frontera después de que un soldado fue atacado con un cuchillo la mañana del martes, cerca del poblado de Dubicze Cerkiewne.

Las autoridades señalan que el militar sigue hospitalizado y que su estado es grave.

Los oficiales indicaron que un migrante metió la mano a través de las barras de la valla metálica de más de 5 metros (16 pies) de alto que separa a Polonia y Bielorrusia, y apuñaló al soldado en las costillas. Las fuerzas de seguridad polacas no pudieron detener al atacante porque se encontraba en el lado bielorruso, dijeron las autoridades.

"No hay espacio para la negociación. La frontera de Polonia debe ser protegida", dijo Tusk. "Las tropas, los guardias fronterizos, los oficiales, se han convertido en blancos de agresión, y uno tiene todo el derecho, por no hablar de la obligación, de usar todos los medios disponibles… cuando defiende no solo la frontera sino también su propia vida", dijo Tusk.

Tusk y el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijeron que se enviarán más fuerzas policiacas y militares al área.

El gobierno, favorable a la Unión Europea, señala que la presión y la agresión de la migración ilegal están en aumento, impulsadas por Rusia y Bielorrusia, para desestabilizar a Europa mientras la primera le hace la guerra a Ucrania. Las autoridades polacas dicen que los grupos de migrantes ahora incluyen principalmente a hombres jóvenes, en comparación con las familias con mujeres y niños que se observaban anteriormente. En lo que va del año, se han registrado más de 13 mil intentos de cruzar ilegalmente, un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado.