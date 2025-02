Policía de Los Ángeles declarado culpable de uso excesivo de la fuerza

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles. - Un policía del condado de Los Ángeles que fue grabado mientras derribaba violentamente y rociaba con gas pimienta a una mujer mientras ella filmaba a un hombre siendo esposado, fue declarado culpable de uso excesivo de la fuerza este jueves, informaron fiscales federales.

Trevor James Kirk, de 32 años, de Santa Clarita, fue a juicio después de ser acusado de un delito grave de privación de derechos en el asalto a la mujer fuera de un supermercado en Lancaster en junio de 2023, dijo la fiscalía federal.

Los abogados de Kirk no respondieron de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.

Los agentes acudieron al supermercado tras recibir informes de ladrones en la tienda de comestibles en Lancaster, a 72 kilómetros al noreste de Los Ángeles, la pareja, cuyos nombres no fueron revelados, coincidía aparentemente con las descripciones de los ladrones, indicó la policía.

Un video de la cámara corporal publicado por la agencia muestra al hombre sentado en una roca el 24 de junio de 2023, fuera de la tienda y sosteniendo un pastel antes de que los efectivos lo esposaran mientras la mujer estaba a unos metros de distancia filmando el encuentro.

Kirk intentó agarrar su teléfono, pero cuando la mujer se apartó, él la lanzó de cara al suelo, según los fiscales. Un transeúnte capturó el arresto con su celular.

El arresto de la mujer siguió a varios casos que han atraído escrutinio hacia el departamento en medio de alegaciones de uso excesivo de la fuerza. La policía declaró en un comunicado este jueves que Kirk ha sido relevado de su deber sin sueldo.

“Estas acciones son completamente contrarias a los valores y estándares sostenidos por el Departamento de Policía. Los oficiales de la ley no solo juran cumplir con la ley, sino que se les exige los más altos estándares de responsabilidad e integridad. Ningún agente está por encima de la ley y no será tolerado ningún abuso de poder que viole la confianza del público".

Kirk enfrenta una sentencia máxima de diez años en una prisión federal cuando sea sentenciado el 21 de abril