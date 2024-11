Piloto de helicóptero hablaba con controlador aéreo durante choque fatal

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Houston.- Una piloto de helicóptero hablaba con un controlador de tráfico aéreo en Houston al momento en que la aeronave se estrelló contra una torre de radio, matando a las cuatro personas a bordo, según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

La piloto Samantha Grandbouche había contactado al controlador luego de despegar el 20 de octubre para un recorrido turístico por la zona y minutos después se le indicó mantener separación visual de otro helicóptero cercano, según el informe.

“La piloto estaba leyendo las instrucciones cuando la transmisión de radio terminó abruptamente”, indicó el informe. “No se recibieron más comunicaciones del helicóptero accidentado”.

El helicóptero se estrelló contra una torre de radio de 306 metros de altura (1mil 003 pies) a unos 30 metros (100 pies) de su punto más alto y explotó cuando tanto la aeronave como la torre caían al suelo con partes del helicóptero, incluyendo el fuselaje, incrustadas en la torre, según el informe.

Grandbouche murió en el choque junto con los pasajeros Marie Alonso, su exesposo Julio “Cesar” Lerma y su hijo de edad escolar primaria, Dylon Lerma.

Dos de las tres balizas luminosas de la torre se podían ver parpadeando en un video de vigilancia, mientras que la tercera baliza no era visible, según el informe.

El propietario de la torre, SBA Communications, informó a los investigadores que no hubo cortes en la torre.

La compañía no ha respondido a un mensaje en busca de comentarios enviado el viernes por The Associated Press.

SBA Communications había indicado anteriormente que coopera con los investigadores y se ha emitido un Aviso a las Misiones Aéreas, que informa a los pilotos sobre posibles peligros de vuelo, pero declinó hacer más comentarios citando la investigación en curso.

El informe de la NTSB indicó que el aviso se emitió el 16 de octubre después que la compañía adquiriera la torre en septiembre.

El reporte preliminar no proporciona una causa probable del choque, la cual se dará en el informe final que se espera entre 18 y 24 meses.