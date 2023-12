Pide presidenta de Perú celeridad sobre excarcelación de Fujimori

Lima.– La presidenta peruana, Dina Boluarte, pidió el martes celeridad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), excarcelado a inicios de mes por un mandato del Tribunal Constitucional pese a la oposición del organismo internacional.

Boluarte justificó la decisión de su gobierno de acatar hace dos semanas el mandato constitucional y dejar libre al exmandatario, sobre el que pesaba una condena de 25 años por dos masacres a civiles en su gobierno, pero a la vez recalcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no se ha pronunciado sobre el tema en 16 sesiones.

“La liberación del señor Fujimori calza en ese respeto a la autonomía de las instituciones del país”, argumentó la presidenta peruana en respuesta a The Associated Press en una conferencia sobre su balance anual de gestión. “Si como Ejecutivo no hubiéramos cumplido, estaríamos incurriendo en el incumplimiento de ese mandato".

El Tribunal Constitucional peruano ordenó a inicios de diciembre la excarcelación “inmediata” de Fujimori, resucitando un indulto por causas humanitarias que le concedió en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Sin embargo, creo que las familias y demás han apelado ante la Corte Interamericana", apuntó Boluarte. “Hay que decir aquí algo que no se está diciendo: en su oportunidad, cuando el expresidente Kuczynski dio el indulto, ha llegado una medida cautelar a la Corte Interamericana. Ellos han tenido 16 sesiones deliberando esta solicitud y no han concluido en absolutamente nada”.

La presidenta peruana pidió, en consecuencia, a la Corte IDH que “sean céleres en su tratamiento para que nosotros dentro del país podamos también cumplir o, en todo caso, escuchar a las conclusiones que ellos llegan”.

Sobre la posibilidad de que Perú se retire de este tribunal internacional, a propósito de iniciativas en el Congreso encaminadas a eso, Boluarte negó avalarlas.

“No tenemos ninguna motivación para salirnos de la Corte Interamericana”, señaló.

Al hacer un balance sobre el año 2023, la mandataria aseguró que en su gobierno se superó el conflicto con el Parlamento y se empezó a trabajar en conjunto, en referencia a la gestión de su antecesor, Pedro Castillo, que tuvo una crispada relación con la mayoría de los legisladores.

No obstante, pidió al Congreso hacer reformas sobre la vacancia presidencial, un instrumento legal que ha marcado la crisis de enfrentamiento entre el ejecutivo y el Legislativo en los últimos años en el país andino, que ha tenido seis presidentes en cinco años.

También pidió agilidad a la Fiscalía para que “se sepa la verdad” de las muertes de ciudadanos en las protestas contra su gobierno a fines del año pasado e inicios del 2023.

Boluarte aseguró que la inseguridad ciudadana es una de sus principales preocupaciones y que está impulsando procesos de cambio para mejorar la capacidad de la policía.