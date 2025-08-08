Perú acusa a Colombia de violar su espacio aéreo en medio de disputa por isla

Lima.- Perú anunció el viernes que presentará una nota diplomática de protesta ante Colombia al acusarla de violar su espacio aéreo debido al sobrevuelo de uno de sus aviones alrededor de una isla en el río Amazonas en la frontera común que es centro de una disputa entre ambos países andinos.

El primer ministro peruano Eduardo Arana aseguró a periodistas que el jueves, mientras estaba en la isla Santa Rosa durante una actividad de ayuda social junto a otros ministros, observaron una aeronave que voló alrededor de la isla y tras verificar la matrícula descubrió que era una nave militar colombiana.

“Es un hecho que nos provocó primera sorpresa y luego indignación porque no tuvimos conocimiento oficial de esa nave”, indicó Arana. Agregó que las explicaciones vía diplomática y militar recibidas de Colombia al respecto “no satisfacen al gobierno peruano”, por lo que presentarán una protesta. No precisó cuándo.

El ministro de Defensa peruano Walter Astudillo dijo que una torre de control militar peruana identificó a la aeronave como una A-29 Supertucano, utilizada en el combate al narcotráfico, que sobrevoló a 300 metros de altura. Indicó que los militares colombianos comentaron que la incursión “no fue intencional”.

No hubo de momento un pronunciamiento público de Bogotá sobre el asunto.

El jueves, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió a Perú que está dispuesto a interponer una demanda internacional en caso de que no logren acordar a cuál de los dos países pertenece la isla Santa Rosa. Desde la ciudad colombiana de Leticia, Petro instó a Perú a buscar una solución con una comisión bilateral.

El territorio en disputa es una pequeña formación de más de 27 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) en medio del Amazonas, bautizada isla Santa Rosa, que surgió a mediados del siglo pasado. Actualmente viven allí unas 3 mil personas, distribuidas en más de 10 aldeas.

Petro acusó el martes a Perú de estar copando ese territorio que Bogotá considera parte de la Amazonía colombiana, e incumpliendo un tratado bilateral entre ambos países firmado en 1934 con el que se puso fin a una guerra que libraron entre 1932 y 1933 por los límites fronterizos.

Perú afirma que el territorio siempre le perteneció y forma parte de una isla más grande llamada Chinería, la cual le fue asignada por una comisión demarcadora binacional en 1922. Lima ha dicho que está dispuesta a dialogar, pero no a ceder su territorio.

La isla tiene problemas básicos como ausencia de agua potable, así como de delincuencia transfronteriza, incluido narcotráfico y trata de personas, debido a que sus fuerzas de seguridad son insuficientes, según las autoridades.

Por la escasa presencia del Estado, gran parte de los pobladores han dicho a periodistas que cruzan hacia Leticia o la ciudad brasileña de Tabatinga en busca de servicios de salud y educación de los que carecen en el Perú.