Pensilvania demanda al USDA por recortes en ayuda alimentaria

Foto: Associated Press

Harrisburg. - El gobierno de Pensilvania demandó este miércoles al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), alegando que la agencia, bajo el mandato del presidente Donald Trump, cortó de manera ilegal los fondos que le llegaban a través de un programa diseñado para distribuir más de 1 mil millones de dólares en ayuda a los estados para la compra de alimentos de granjas para escuelas, centros de cuidado infantil y bancos de alimentos.

La demanda presentada en una corte federal y anunciada por el gobernador demócrata Josh Shapiro se produce tres meses después que el USDA informara a los estados que estaba terminando el programa de asistencia de la era de la pandemia porque ya no reflejaba las prioridades de la agencia.

"No entiendo cuáles son sus prioridades si no son alimentar a la gente y cuidar de nuestros agricultores", afirmó Shapiro en una conferencia de prensa en un almacén de un banco de alimentos en Filadelfia.

El USDA no respondió de momento a una solicitud de comentarios el miércoles.

La demanda, presentada en la corte federal en Harrisburg, solicita al tribunal que revierta la decisión del USDA de terminar el programa de reembolso.

En la demanda, el gobierno de Shapiro señala que la terminación del contrato por parte del USDA era ilegal, afirmando que la agencia no explicó por qué ya no reflejaba sus prioridades y que el contrato no permitía expresamente al USDA terminarlo por esas razones.

Shapiro manifestó su confianza en que Pensilvania ganará la demanda.

"Un trato es un trato", manifestó Shapiro en la conferencia de prensa. "Hicieron un trato con nuestros agricultores, hicieron un trato con Pensilvania y lo rompieron".

La pérdida para Pensilvania es de 13 millones de dólares bajo un contrato de tres años, dinero que el estado planeaba usar para comprar alimentos de granjas para abastecer bancos de alimentos. Los estados también utilizan el dinero para comprar alimentos de granjas para programas de nutrición escolar y centros de cuidado infantil. Las compras incluyen productos como queso, huevos, carne, frutas y verduras.

Bajo el entonces presidente Joe Biden, el USDA anunció una segunda ronda de financiación a través del programa el año pasado.