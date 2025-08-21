Pausa EU emisión de visas para conductores de camiones comerciales

Washington.- El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves la pausa inmediata en la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales, citando riesgos para la seguridad vial y el impacto negativo en los camioneros estadunidenses.

El anuncio, realizado a través de la red social X, responde a un creciente número de conductores extranjeros operando vehículos pesados en las carreteras del país.

En su publicación, Rubio declaró: "Efectivamente de inmediato, estamos pausando toda emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales. El creciente número de conductores extranjeros operando grandes camiones tractor-remolque en las carreteras de Estados Unidos está poniendo en peligro vidas estadounidenses y socavando los medios de vida de los camioneros estadunidenses".

Esta medida se alinea con políticas implementadas por la administración Trump. En abril de 2025, el presidente firmó un decreto ejecutivo para hacer cumplir la ley que exige proficiency en inglés a los conductores comerciales, revirtiendo una guía de 2016 de la era Obama que relajaba esa norma. Datos de 2023 indican que el 16 por ciento de los conductores de camiones en Estados Unidos nacieron en el extranjero, con quejas recurrentes de que estos trabajadores subestiman salarios y generan problemas de seguridad debido a barreras idiomáticas. En julio pasado, 40 conductores perdieron sus licencias comerciales por falta de proficiency en inglés, en un contexto de influx de extranjeros con entrenamiento inadecuado.