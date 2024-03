Ordenan captura de expresidente Martinelli en Panamá

Ciudad de Panamá.– Un juzgado emitió una orden de captura contra el expresidente Ricardo Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, por una condena por blanqueo de capitales, confirmó una funcionaria del Órgano Judicial de Panamá.

El requerimiento de aprehensión contra el exmandatario, y cuatro personas más, llega un día después de que Martinelli fuera inhabilitado por la autoridad electoral para presentarse como candidato presidencial en mayo.

La medida proviene del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, confirmó vía telefónica a The Associated Press una funcionaria del Órgano Judicial con conocimiento de la medida pero que pidió no ser identificada por no estar autorizada a dar declaraciones sobre el tema.

Ese juzgado condenó en julio a Martinelli a más de diez años de cárcel y a pagar una multa de 19,2 millones de dólares por la compra irregular de un conglomerado de medios a inicios de su periodo (2009-2014). Otras cuatro personas, incluyendo empresarios, también fueron condenados por el mismo caso.

El pasado 21 de febrero, ese juzgado también ordenó la detención preventiva de Martinelli, de 71 años, al admitir un solicitud de una fiscal anticorrupción de cambio de medida cautelar por el caso de los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht en Panamá dos semanas después de que el exgobernante se refugiara en la embajada nicaragüense tras recibir asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Martinelli también debe enfrentar este año un juicio por el caso Odebrecht, al igual que sus dos hijos, que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y decenas de personas más.

Panamá le ha negado un salvoconducto al expresidente para que pueda salir de la sede diplomática rumbo a Nicaragua.

El abogado Carlos Carrillo, del equipo legal de Martinelli, dijo en conferencia de prensa que “es una orden (de detención) abiertamente ilegal”, al asegurar que aún se ventila en la Corte Suprema un recurso de habeas corpus a favor del exmandatario. “Es grave el asunto”.

Con la inhabilitación de Martinelli, su compañero de fórmula, el excanciller José Raúl Mulino, fue autorizado por el Tribunal Electoral para encabezar la papeleta de los partidos Realizando Metas y Alianza, para competir con otros siete aspirantes presidenciales.

Los colaboradores de Martinelli cuestionaron duramente la decisión electoral, que dejó al exmandatario fuera de la liza presidencial del 5 de mayo, en la que asomaba como favorito en algunas encuestas.

Surgían, por otro lado, las interrogantes sobre qué impacto en la intención de voto tendría la salida de Martinelli a dos meses de los comicios.