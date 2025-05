ONU advierte sobre nuevo conflicto en Siria

Foto: Associated Press

Naciones Unidas.- El principal funcionario de la ONU para Siria, Geir Pedersen, advirtió este miércoles sobre los "peligros reales de un conflicto renovado y una confrontación más profunda" en la nación devastada por la guerra, pero también expresó su esperanza de una vida mejor para su pueblo tras las decisiones de Estados Unidos y la Unión Europea de retirar las sanciones.

Pedersen señaló las fragilidades en el país multiétnico y "la urgente necesidad de abordar la creciente polarización". Hizo referencia a la violencia contra la minoría drusa a finales de abril tras los asesinatos en áreas de la minoría alauita en marzo.

"Los desafíos que enfrenta Siria son enormes, y los peligros reales de un conflicto renovado y una fragmentación más profunda aún no se han superado", manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, Pedersen dijo que el pueblo sirio es cautelosamente optimista de que el anuncio del presidente Donald Trump la semana pasada sobre que Estados Unidos retirará las sanciones y un anuncio similar de la UE el martes "les dará una mejor oportunidad para tener éxito contra grandes adversidades".

Durante una videollamada desde Damasco, Pedersen señaló que el alivio de las sanciones, incluido por parte del Reino Unido el mes pasado, así como el apoyo financiero y energético de Arabia Saudí, Qatar y Turquía representan "acontecimientos históricos".

"Tienen un gran potencial para mejorar las condiciones de vida en todo el país y para apoyar la transición política siria", dijo el enviado especial de la ONU. "Y le dan al pueblo sirio la oportunidad de lidiar con el legado de mala gestión, conflicto, abusos y pobreza del que están tratando de emerger".

El expresidente sirio Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva relámpago de los rebeldes a finales del año pasado tras una guerra de 13 años, poniendo fin a más de 50 años de gobierno de la familia Assad. El nuevo gobierno sirio, liderado por Ahmad al-Sharaa, ha dicho que el patrimonio de convivencia de Siria debe preservarse a toda costa, pero el país enfrenta desafíos masivos.

Hoy en día, el 90% de los sirios vive en la pobreza, y 16,5 millones necesitan protección y asistencia humanitaria, incluidos casi 3 millones que enfrentan inseguridad alimentaria grave, dijo Ramesh Rajasingham, coordinador jefe de la división humanitaria de la ONU, al consejo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comentó el miércoles a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que Siria está potencialmente "al borde del colapso", y advirtió que eso llevaría a una guerra civil y a que el país se convierta nuevamente en "un campo de juego" para el grupo Estado Islámico y otros militantes.

Por su parte, Pedersen dijo al Consejo de Seguridad que el EI ha estado intensificando sus ataques en áreas de Siria en las últimas semanas, y que hay indicios de operaciones más coordinadas que utilizan dispositivos explosivos improvisados y armas de medio alcance.

Rubio expresó que no existe una garantía de que "las cosas vayan a funcionar" mediante el retiro de sanciones y el trabajo con el gobierno de transición de al-Sharaa, pero si Estados Unidos no lo intenta, "está garantizado que no funcionará". Dijo que el anuncio de Trump sobre el alivio de sanciones ha llevado a naciones socias regionales y árabes a ayudar a estabilizar el país.

"Nadie debería pretender que esto va a ser fácil, porque no lo es", dijo Rubio. Pero si Siria pudiera estabilizarse, significaría una estabilidad más amplia en la región, incluyendo Líbano, Jordania e Israel, afirmó.

"Es una oportunidad histórica que esperamos se concrete", señaló Rubio. "Vamos a hacer todo lo posible para que tenga éxito".

John Kelley, coordinador político de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo al consejo que "las agencias del gobierno de Estados Unidos están ahora trabajando para ejecutar la instrucción del presidente sobre las sanciones a Siria".

"Esperamos emitir las autorizaciones necesarias que serán críticas para atraer nuevas inversiones a Siria para ayudar a reconstruir la economía siria y poner al país en el camino hacia un futuro brillante, próspero y estable", señaló. "Estados Unidos también ha dado los primeros pasos hacia la restauración de relaciones diplomáticas normales con Siria".

Se ha instado al gobierno de transición de Siria a tomar "medidas audaces" hacia las expectativas del gobierno de Trump, dijo Kelley, incluyendo hacer la paz con Israel, retirar rápidamente a los combatientes militantes extranjeros del ejército sirio, asegurar que extremistas extranjeros como las milicias palestinas no puedan operar desde Siria, y cooperar en la prevención del resurgimiento del EI.

El embajador adjunto de Siria ante la ONU, Riyad Khaddour, elogió la "valiente decisión" de Trump de retirar las sanciones, así como su reunión con al-Sharaa. Khaddour también destacó las acciones de la Unión Europea, el Reino Unido, Arabia Saudí, Turquía, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos "para apoyar a Siria mientras avanza con confianza y esperanza".

"La nueva Siria" busca convertirse en "un Estado de paz y asociación, no un campo de batalla para conflictos o una plataforma para ambiciones extranjeras", afirmó.